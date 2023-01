David Petterssonin mielipidekirjoitus: Miten saada laukalle lähtenyt valtionvelka aisoihin?

Kysymys siitä, miten saisimme valtiontalouden tasapainoon, työllistää niin virkamiehiä kuin poliitikkojakin. Tilanne ei ole uusi, ja kaikkien vakavasti otettavien poliitikkojen olisi pitänyt jo aikoja sitten tarttua ongelmiin, jotka ovat vuosien ajan olleet näkyvissä.

Ongelmista, jotka ovat hallitsemattomasti kasvavan valtionvelan takana, ei kuitenkaan voi yksistään syyttää taitamatonta hallitusta, vaan ongelmat ovat myös rakenteellisia. Kolme suurinta ongelmaa, jotka tulevan hallituksen tulee selvittää, ovat:

1) Syntyvyyden lasku. Tehtävämme on saada valituksi sellaisia poliitikkoja, jotka kykenevät kannustamaan nuoria perheenperustamiseen. Kauniit sanat eivät riitä. Tehtävämme on pitää huolta, että lapsiperheet selviävät taloudellisesti. Suoraan sanottuna pitäisi ruoan arvonlisävero poistaa ja lapsiperheille tulisi antaa tuntuvia verohelpotuksia. Vähenevä väestö tarkoittaa suoraan myös väheneviä verotuloja ja työikäisiä ihmisiä, joita meillä jo nyt on liian vähän.

2) Meidän on päästävä eroon turhasta byrokratiasta. Kaikki dokumentointi ja seuranta ei ole välttämätöntä. Maassamme on runsaasti erilaisia virallisia tahoja, jotka ovat kalliita ylläpitää, eivät tuota mitään ja jotka vaikeuttavat tavallisen ihmisen elämää. Maanviljelijät, opettajat ja hoitohenkilökunta ovat esimerkkejä ammattiryhmistä, joissa painitaan tarpeettoman byrokratian kanssa. Samaan tapaan jatkaminen ei ole vaihtoehto. Tarpeeton byrokratia on saatava pois. Ympäristöministeriön lakkauttaminen voisi olla hyvä alku, mutta useampiakin virallisia tahoja tulisi lakkauttaa tai niiden toimintaa tulisi karsia.

3) Vihreä siirtymä yhteiskunnassamme on tullut kalliiksi tavalliselle kansalaiselle. Siirtymä on ristiriitaista kyllä haitallista sekä ympäristölle että taloudelle. Pahiten se uhkaa kuitenkin ruoantuotantoa. Poliittiset päätökset tulee pohjautua todellisuuteen. Pelkojen ja kuvitelmien ei tule ohjata päätöksentekoa. Kontrolloitu siirtymä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin vaihtoehtoihin on hyvä, mutta siirtymä ei tapahdu kädenkäänteessä. Päästäksemme pois riippuvuudesta fossiilisiin polttoaineisiin meidän tulee käyttää enemmän suomalaisia metsiä. Lisääntynyt puunkorjuu ja tehokkaampi metsänhoito antaa paremman kasvun, paremman talouden ja enemmän hiilinielua.

Valtionvelka voidaan pysäyttää kasvulla. Voimme antaa tuleville sukupolville valoisan tulevaisuuden, mutta se vaatii toimenpiteitä, joilla saamme muutettua suunnan, jonka liberaali-vasemmisto-viherpolitiikot ovat luoneet.

David Pettersson

kunnanvaltuutettu (kd.)

Pedersöre