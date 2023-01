Teuvo Herrasen mielipidekirjoitus: Vartiointialan ongelmista pitää ottaa oppia

Eduskuntavaalit

Iso Omenan järkyttävä järjestyksenvalvontatapaus, jossa vartijoita epäillään kuolemantuottamuksesta, ja jo aiemmin paljastuneet vartijoiden suorittamat pahoinpitelyt osoittavat alalla olevan ainakin pääkaupunkiseudulla jotain pahasti vialla.

Tilanteeseen nähden selvästi ylimitoitettu ja pitkällinen voimankäyttö johti nuoren naisen kuolemaan. Mahallaan makuuttaminen kovalla alustalla voi olla asiantuntijoiden mukaan hengenvaarallista, ja saattaa johtaa sydänpysähdykseen. Tässä on selvä ohjeiden päivityksen paikka, kun näyttäisi olevan normaali käytäntö, että kiinniotettua voidaan makuuttaa mahallaan poliisien tuloon saakka.

Itsekin aika paljon järjestyksenvalvojana toimineena tiedän ja koulutuksessakin on opetettu, että aina ensin kannattaa neuvoa ja kehottaa. Voimankäyttöön turvautuminen on viimesijainen keino, jos tilannetta ei muuten saada hallintaan. Yleensä selviää kyllä puhumalla, ja ainakin Pohjanmaalla kunnioitus vartijoita ja järjestyksenvalvojia kohtaan on hyvä.

Toki olen huomannut, että joillakin järjestyksenvalvojilla ja vartijoilla on matalampi kynnys turvautua voimakeinoihin. Vaikea sanoa, että minkä verran tässä on mukana tarvetta nostaa omaa profiilia ja kerätä kiitosta laittamalla häiriköitä käsirautoihin.

Koulutusmateriaalia kyllä löytyy hyvin. Esim. järjestyksenvalvojille on vuonna 2018 päivitetty Poliisiammattikorkeakoulun 121-sivuinen Järjestyksenvalvojan koulutusmateriaali, jota laatimassa on ollut mukana myös Poliisihallituksen ja poliisilaitosten edustajia.

Koulutusvaatimukset ovat ainakin järjestyksenvalvojille lisääntyneet aiemmasta. Järjestyksenvalvojakortin saa viideksi vuodeksi suorittamalla 40 tunnin koulutuksen, ja viiden vuoden päästä vaaditaan lyhyempi kertauskoulutus. Vartijoista ja järjestyksenvalvojista on pulaa, ja tilapäiseksi vartijaksikin voi päästä 40 tunnin kurssilla. Toki vartijoille on tarjolla myös pitempiä vuoden kestäviä turvallisuusalan ammattitutkinto -koulutuksia.

Nyt paljastuneista ongelmista ja traagisista tapahtumista pitää ottaa oppia. Niin vartijoiden kuin järjestyksenvalvojien koulutusta tulee kehittää vastaamaan paremmin ajan haasteisiin.

Aiempaa monikulttuurisemmaksi muuttuneessa Suomessa ei vartiointi- ja järjestyksenvalvonta-alallakaan tule sallia rasismia, eikä kenenkään ihmisarvoa ja perusoikeuksia saa loukata. Asiakkaita ei pidä myöskään provosoida.

Etenkin alkoholi ja huumeet aiheuttavat vaaratilanteita myös vartijoille ja järjestyksenvalvojille. Myös soveltuvuustestit olisivat tarpeen vartiointialalle, vaikka valtaosa vartijoista ja järjestyksenvalvojista hoitaa tehtävänsä asiallisesti.

Teuvo Herranen

kansanedustajaehdokas (vas.)

Kruunupyy