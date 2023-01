Teollisuusliitto, Pro ja YTN potkivat palkkasopuun vauhtia lakkovaroituksilla: Kolmipäiväiset lakot alkaisivat helmikuun ensimmäisenä päivänä

Helsinki

Teollisuusliitto sekä Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Ammattiliitto Pro ilmoittivat tiistaina lakkovaroituksista, joilla ne pyrkivät saamaan vauhtia jumittaneisiin työehto- ja palkkaneuvotteluihin. Kolmipäiväiset lakot alkaisivat helmikuun ensimmäisenä päivänä.

Työnantajajärjestön toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen tiistaina illansuussa lähettämän tviitin mukaan sovittelu Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton välillä käynnistetään keskiviikkona.

Teknologiateollisuuden työnantajien ja YTN:n välillä sovittelu alkaa torstaina, kertoi johtaja Johanna Laine Teknologiateollisuuden työnantajista STT:lle tiistai-iltana.

Valtakunnansovittelija kertoi tiistaina Twitterissä, että työriitojen sovittelut pyritään aloittamaan mahdollisimman nopeasti.

Työtaistelutoimet perutaan, jos osapuolet pääsevät sopuun.

Teollisuusliiton ensimmäinen lakkovaroitus koskee 50:tä toimipaikkaa, esimerkiksi lukuisia ABB-yhtymän toimipaikkoja, lääkeyhtiö Orionin tehtaita useilla paikkakunnilla sekä Outokummun terästehdasta Torniossa.

Lakkovaroituksen kohteena olevissa toimipaikoissa työskentelee noin 7 200 työntekijää.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Liitto julisti samalla teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden sekä muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden toimialoille ylityökiellon.

Teollisuusliiton neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta katkesivat maanantaina sekä teknologiateollisuudessa että kemianteollisuudessa.

YTN kohdistaa toimensa kymmeneen yritykseen

YTN:n antama lakkovaroitus koskee noin kymmentä teknologiateollisuuden sopimusalan yritystä. Lakon piirissä on noin 5 000 ylempää toimihenkilöä.

Samalla YTN julisti teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloja koskevan ylityökiellon, työasioissa matkustamisen kiellon ja saldojen kerryttämiskiellon, jotka tulevat voimaan välittömästi.

Ammattiliitto Pro jätti lakkovaroituksen teknologiateollisuuteen sekä suunnittelu- ja konsulttialalle. Pro edustaa teknologiateollisuuden sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöitä.

Samalla Pro on päättänyt sopimusaloja koskevasta ylityökiellosta, joka alkaa välittömästi ja on voimassa toistaiseksi.

Korotuksiin on varaa, katsovat liitot

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen mukaan työnantaja on hakenut ratkaisua työehtosopimuksista aktiivisesti koko syksyn, mutta aitoa neuvottelua ei saatu aikaan.

– Ay-puolen strategiana oli koko syksyn neuvottelujen tietoinen pitkittäminen, Ruohoniemi sanoi tiedotteessa.

Ruohoniemen mukaan työnantajapuoli on ymmärtänyt palkansaajien huolia inflaatiosta ja ostovoimasta ja tullut erittäin merkittävällä tavalla vastaan.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto taas totesi, että työnantaja ei suostu huomioimaan hintojen nousua palkkaratkaisun mitoittamisessa.

– Kärsivällisyytemme on loppu. Tässä vaiheessa työmarkkinakierrosta on selvää, että neuvottelemalla emme pääse eteenpäin. Ratkaisua on haettava työtaistelutoimien kautta, Aalto sanoi tiedotteessa.

YTN:n puheenjohtajan Teemu Hankamäen mukaan neuvottelujärjestön tavoite on ostovoiman alentumista kiinni kurova palkkaratkaisu, joka painottuu yleiskorotukseen.

– Kaikille tuleva palkankorotus on erityisen tärkeä korkean inflaation aikana, Hankamäki sanoi tiedotteessa.