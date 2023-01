Kino-Keskipohjanmassa vieraana Järjettömän paska idea -elokuvan tähti Alina Tomnikov – Elokuva-arviossa myös A Man Called Otto

Näyttelijä Alina Tomnikov on verkossa ja näköislehdessä ilmestyvän viikoittaisen Kino-Keskipohjanmaan vlogin videovieraana. Tomnikov kertoo urastaan ja ensimmäisestä pääosastaan Pamela Tolan ohjaamassa ensi-iltafilmissä. Saamme myös kuulla, mistä innostus näyttelemiseen syntyi ja millaista oli työskennellä Iina Kuustosen ja Leea Klemolan kanssa.

European Shooting Stariksi valitseminen ei ole ainoa jännittävä uusi asia Tomnikoville vuonna 2023. Hän on myös kirjoittanut ensimmäisen romaaninsa Otavalle. Se saattaa ehtiä markkinoille jo syksyksi.

Järjettömän paska idea. Ohjaus ja käsikirjoitus Pamela Tola Sussu Laaksosen alkuperäisideasta. Kuvaus Arsen Sarkisiants. Pääosissa Alina Tomnikov, Iina Kuustonen, Chike Ohanwe, Leea Klemola. 107 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari. Kino Virta, Kalajoki.

★ ★ ★ ★

Keravalla vuonna 1988 syntynyt näyttelijä Alina Tomnikov on valittu lähes kolmenkymmenen ehdokkaan joukosta European Shooting Stars –ohjelmaan. Mukaan tänä vuonna pääsi kymmenen eurooppalaista näyttelijää eri maista. Aiempia “tähdenlentoja” ovat olleet mm. Carey Mulligan, Pilou Asbæk, Alicia Vikander ja Riz Ahmed. Valintoja juhlitaan Berlinalessa 20. helmikuuta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Perusteena valinnalle on ollut nimenomaan ensi-iltauutuus Järjettömän paska idea. Siinä Tomnikovilla on Ripen rooli. Se on hänen ensimmäinen pääosansa, vaikka sivurooleja elokuvissa ja televisiossa on kertynyt jo kuutisenkymmentä. Mikäli näyttelijänlaatua pitäisi arvioida pelkästään Ripen hahmon perusteella, Tomnikovia voisi pitää Leea Klemolan ja Anna Airolan aviottomana lapsena – niin radikaali, monipuolinen ja riemastuttava rooli on kyseessä.

Järjettömän paska idea ei ole vain Tomnikovin läpimurto. Se on kaksi pitkää elokuvaa ja tv-sarjan (Swingers, Teräsleidit, Mädät omenat) aiemmin tehneen, näyttelijänä kaikkien tunteman Pamela Tolan paras ohjaus. Jos haluaa hahmottaa, millainen harppaus tekijälle Järjettömän paska idea on aiempiin ohjauksiin verrattuna, voi ajatella vaikkapa lupaavaa urheilijaa, joka junioriuran jälkeen tekee hämmästyttävän läpilyönnin mestaruussarjaan.

Pamela Tola. Ville Juurikkala

Hienon julisteen ja ennakkomielikuvan perusteella Järjettömän paska idea jatkaa Iina Kuustosen viime vuoden mainioiden komedioiden, Häät ennen hautajaisia ja Punttikomedia, kevyttä sarjaa. Iina Kuustosella on filmin toiseksi tärkein rooli Ripen lähimpänä ystävänä, kollega Noorana. Ohjaaja ja käsikirjoittaja Tolalla on kuitenkin ollut aivan muuta mielessä. Viime vuosien tuotannoista Järjettömän paska idea vertautuu lähinnä intomieli ja kekseliäisyys edellä tehtyyn Aleksi Salmenperän Tyhjiöön (2018). Tämäkin vaikuttaa tekijöiden lempiprojektilta, joka on ollut pakko saattaa valkokankaalle.

Alina Tomnikov esittää nerokasta pelisuunnittelijaa, joka ei halua alistua kaupallisuuden houkutuksille ja vastustaa pelifirman myyntiä ulkomaisille sijoittajille. Ammattia ei Ripen kohdalla voi erottaa ihmisestä. Yksityiselämässäänkin nainen on taipumaton kompromisseille, yhtä vaikea ihmisenä kuin alaisenakin.

Perhetaustan vuoksi – omien kokemustensa takia järkevyydessään lähes tunnekylmältä vaikuttava äiti (upea Leea Klemola) ja perheen hylännyt, tarinassa näkymätön isä – Ripen on hankala sitoutua kehenkään. Ja jos kerran sitoutuukin, on vaikea päästää irti. Suhde rakkaaseen Nooraan on läheisriippuvainen. Ystävä haluaa seurata taiteilijamiestään ja Ripe joutuu kriisiin.

Kun pelifirman omistajakin (Chike Ohanwe parhaassa roolissaan) tuntuu pettäneen Ripen, on tämän saatava lempilapsensa, Nooran kanssa kehittelemänsä virtuaalinen vauva, omatoimisesti valmiiksi ja julki. On valittava joko itsenäistyminen tai umpikuja. Nooran valitessa puolison (Lauri Maijala, joka toisen kotimaisen filmin villi kortti) elämänsä tärkeimmäksi ihmiseksi, Ripe säilyy stoorissa ihailtavasti loppuun saakka itsellisenä. Hänelle ei ole ollut pakko keksiä romanssia. Firman ujo työharjoittelija Pojukin pysyy ystävämoodissa. Roolissa Mikko Kauppila sellaisena kuin me hänet haluamme: Poju vaikuttaa Aikuiset-sarjasta karanneelta.

Pamela Tolan irtonainen, mutta tarkka ohjaus muistuttaa hurjissa ideoissaan hyvässä mielessä elokuvaopiskelijoiden opinnäytetyötä, jonka ovat toteuttaneet alansa rautaiset ammattilaiset. Ohjaajan ja näyttelijöiden lisäksi lopputuloksen ilmavalta ja improvisatoriselta vaikuttavaan, mutta hallittuun ilmaisuun tuovat suuren panoksen Arsen Sarkisiantsin (Metsurin tarina) luova kuvausjälki ja Antti Reikon (Aurora) rikasta materiaalia jäsentävä leikkaus sekä Salla Luhtalan (Orkesterin edessä) persoonallinen musiikki.

Talviset kuvauspaikat ovat omailmeisiä ja kaikkea muuta kuin kuluneita. Missään vaiheessa ei katsoja arvaa, mihin filmi tarinassaan ja kerroksellisuudessaan seuraavaksi suuntaa. Liike on päämäärää tärkeämpi, eikä se tämän elokuvan kohdalla paskempi idea olekaan.

Näyttelemisen mestarikurssi. Tom Hanks virkaintoisena naapurien kyttääjänä elokuvassa A Man Called Otto. SF STUDIOS

A Man Called Otto. Ohjaus Marc Forster. Käsikirjoitus David Magee Fredrik Backmanin romaanin ja Hannes Holmin elokuvan Mies joka rakasti järjestystä pohjalta. Kuvaus Matthias Koenigswieser. Pääosissa Tom Hanks, Mariana Treviño, Mack Bayda. 126 min. K12. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. BioRex, Pietarsaari.

★ ★ ★

Ihme ja kumma, kerrankin uusintafilmatisointi eli ”remake” onnistuu paremmin kuin alkuperäinen. A Man Called Otto on yli satavuotiaan ruotsalaisen SF Studiosin ja amerikkalaisten yhteistuotanto. Se perustuu Fredrik Backmanin romaaniin Mies joka rakasti järjestystä (En man som heter Ove) ja siitä tehtyyn elokuvaan. Suomennetuista romaaneista on tehty muitakin elokuvia ja sarjoja, kuten Britt-Marie kävi täällä ja Björnstad (Kiekkokaupunki).

Ruotsalaisfilmikin oli menestys, vaikka 60-vuotias Rolf Lassgård oli maskeerattu kömpelösti parikymmentä vuotta vanhemmaksi. Hyvin näyteltynä ja hallitusti ohjattuna se viihdytti kestonsa ajan. Käsikirjoitus vain ei nuoruudenkuvausten osalta onnistunut yhtä hyvin kuin nykyajan näyttämisessä.

Onko taika sitten A Man Called Oton kokeneessa ohjaaja Marc Forsterissa (Finding Neverland, Leijapoika, Quantum of Solace) vai siinä, että amerikkalaistekijöillä on ollut sekä kirja että aiempi elokuva, minkä varaan rakentaa? Vai se, että useampia sukupolvia käsittelevä tarina saa yli kaksituntisessa filmissä kymmenen minuuttia lisäaikaa? Joka tapauksessa uusi versio on täyteläisempi ja tyydyttävämpi kuin hyvin näytelty, mutta muuten muotopuoleksi jäänyt ruotsalainen.

Päivitetyn kertomuksen lavennuksissa huomioidaan somemaailman vaikutus sekä sukupuolisensitiivisyys. Oma lukunsa on sitten pääosaa esittävä Tom Hanks. Koko elokuva on eleettömän karisman mestariluokka. Tähti näyttelee pidätellen. Keskushenkilönä näyttelijällä on laveat puitteet esitellä luontevaa olemistaan. Samoin kuin Lassgårdin kohdalla, yleisö rakastaa Hanksia välittömästi. Se odottaa vain, milloin virkaintoisesta, naapureita kyttäävästä yrmystä tulee sosiaalinen. Oton henkinen elämänlanka on katkennut leskeyden myötä, mutta tällä eläkeläisellä on suuri sydän. Liiankin suuri.

Nuorta Ottoa näyttelee nimiroolin esittäjän oma poika Truman Hanks. Osa on käytännössä Trumanin ensimmäinen ja se onnistuu. Nuorella miehellä on isänsä katse ja ryhti, mikä auttaa myös uskottavuutta.

Niin tärkeän, uuden naapurin Mariasolin (Mariana Treviño) kuin varapapan Otosta löytävän, oman isän hylkäämän Malcolmin (transnäyttelijä Mack Bayda) esittäjät ovat taitavia ja miellyttäviä. Elokuvan ongelma on yksitasoisuus. Otto sentään kehittyy filmin aikana, mutta muiden rooleihin ei ole käsikirjoituksessa jätetty kasvunvaraa.

Vikana voi pitää myös sitä, että Hanks joutuu esittämään myös varhaiskeski-ikäistä itseään. On se saatu aikaan sitten maskilla tai digitaidoilla, lopputulos on vieraannuttava ja outo. Nuorenparin kuherruskuukausi Niagaran putouksilla vaikuttaa yhdistelmältä aitoa kuvauspaikkaa ja studioefektejä. Siksi sekin töksähtää silmissä.

Ruotsalaisversiossa Oven masennus tuli rankemmin esille, mutta ei amerikkalaistulkintakaan sitä alkupuolellaan pehmentele. Lopputeksteissä mainitaankin, mistä asian kanssa kamppaileville löytyy apu. Jos sinulla siis on itsetuhoisia ajatuksia, kuten Otolla, valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää numerossa 09 2525 0111 vuoden jokainen päivä ja yö.