Anni Saaren kolumni: Laulaminen on tuonut valtavasti iloa elämääni – Kuorot nostetaan tänä vuonna esiin Keskipohjanmaassa

Olen vuosia unelmoinut paluusta kuoroon. Lauloin nuorisokuorossa, ja vielä Tampereella opiskellessa yliopiston kuorossa. Mutta sitten tuli elämä väliin.

Kerran jo kävin Kokkolassa kääntymässä kuoroharjoituksissa, mutta totesin, etten pysty hyppäämään liikkuvaan junaan. Isoja teoksia harjoitellessa on pakko olla mukana alusta saakka. Lisäksi laulamiseen pitää mielestäni pystyä sitoutumaan niin, että on oikeasti aikaa käydä harjoituksissa. Tätä vielä odotan.

Viime syksynä aloin kuitenkin taas käydä laulutunneilla. Pääsin Centrialle harjoitusoppilaaksi, eli minua opettaa musiikkipedagogiopiskelija. Uuden oppiminen on ollut valtavan innostavaa, ja opiskelu on tuonut todella paljon iloa elämääni.

Laulamisella onkin ihan tutkitusti hyvinvointivaikutuksia. Se vaikuttaa hengitykseen ja ryhtiin ja rentouttaa, mikä voi helpottaa stressiä. Laulaminen tyypillisesti nostaa mielialaa.

Kuorolaulussa mukaan tulevat vielä sosiaaliset vaikutukset.

Korona-aika oli laulamisen kannalta katastrofi. Naistenpäivän konsertista alkanut ketjureaktio loi laulamiselle vaarallisen harrastuksen maineen. Kuoroharjoitukset kiellettiin ja lapset joutuivat pahimmillaan kuiskaamaan kouluissa onnittelulaulun luokkakavereilleen, kun laulaa ei saanut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

En tiedä, moniko kuoro on lopettanut toimintansa kokonaan koronan aikana. Vastikään ilmoitettiin, että Kokkolaan maaliskuuksi suunniteltu Naiskuoropäivät-tapahtuma joudutaan perumaan, koska ilmoittautuneita ei ollut tarpeeksi.

Joulun alla näytti, että Keski-Pohjanmaalla kuoroja vielä on. Täällä on sellaisiakin erikoisuuksia kuin lapsi- ja nuorisokuorot, ja täällä on jopa Vetelin poikakuoro. Toivottavasti niihin löytyy laulajia tulevaisuudessakin. Tuntuu nimittäin, että osa lapsista kasvaa nykyisin aikuiseksi laulamatta koskaan ääntäkään. Se on sääli, koska oman äänen tuottaminen on kaiken musiikin alkupiste.

Suurkuorojen aika on luultavasti menneisyydessä, mutta edelleen moni laulamista harrastaa. Kuoroilla on usein tärkeä rooli paikkakuntien kulttuurihistoriassa, ja uusiakin kokoonpanoja syntyy.

Tänä vuonna yksi Keskipohjanmaan kulttuuritoimituksen painopisteistä on kuorotoiminta. Tarkoitus on vierailla erilaisten kuorojen luona eri puolilla aluetta ja selvittää, millainen kuorojen tilanne Keski-Pohjanmaalla on.