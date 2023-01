Jorma Malisen mielipidekirjoitus: Ilmastokeskustelun taustalla on rajaton ahneus

Eduskuntavaalit

Eräs viisas mies sanoi aikoinaan ”ihminen tulee pilaamaan maan jalkojensa alla, ilman jota hän hengittää ja veden jota hän juo”. Olemme hyvässä vauhdissa toteuttamassa tätä profetiaa. Miten olemme joutuneet tähän pisteeseen? Pohjimmiltaan on kyseessä ihmisen rajaton ahneus, meille ei mikään riitä. Markkinoiden uskomaton mielikuvitus luo meille tarpeita, jotka ovat täysin turhia ja tuhoavat luontoa. Kiina johtaa tätä koneistoa systemaattisen tarkasti, lisää hiilivoimaloita ja tuottaa turhakkeita maailmalle. Kiinan hiilidioksidipäästöt ovat puolet koko maailman päästöistä, seuraavana tulevat Intia, USA, Eurooppa ym.

Nyt on keskustelu suurten maiden kabineteissa saatu käännettyä siihen, että syyllisiä eivät olekaan päästöjen aiheuttajat vaan maat, joiden hiilinielut ovat ”romahtaneet”, kuten Suomessa kuulemma on käynyt. Pyrkimyksenä on syyllistää metsänomistajat ja metsäteollisuus. Samalla saadaan ahdistusta lisäämällä muokattua mielipiteitä vihervasemmiston mieleiseksi. Kyllä iso raha puhuu, kun maailmanlopun syyllisiksi saadaan piereskelevät lehmät ja Suomen metsät, jotka lähes satavuotisen elinkaarensa aikana keräävät hiilidioksidia valtavasti.

Päästökauppa on ainoastaan rikkaiden teollisuusmaiden keino saada jatkaa elämäänsä entiseen tapaansa. Päästökauppaa voidaan verrata 1500-luvun anekauppaan, jolloin rahalla pystyi ostamaan synnit anteeksi. ”Raha kirstuun kilahtaa sielu taivaaseen vilahtaa” oli anekaupan slogan. Silloin operoi katolinen kirkko rahapulassaan, ja mikä olikaan parempi keino kuin antaa pelastumistie synnintuntoisille ja ahdistuneille ihmisille. Tällä kertaa ovat samat voimat liikkeellä samoilla keinoilla.

Esimerkiksi matkustaja, joka haluaa lentää Intiaan, voi maksaa lisämaksua siksi, että lentoyhtiö sijoittaa Intiaan ilmastoystävällisiin ratkaisuihin. Tulokset ovat lähes pyöreä nolla, mutta onhan matkustaja kuvitellut tekevänsä hyvää ilmaston hyväksi ja ilmastoahdistus on hellittänyt.

Kansainväliset tuulivoimayhtiöt ovat myös löytäneet Suomen, koska rakentamalla tänne myllyjä saavat he päästöoikeuksia omalle teollisuudelleen. Miten kannattavaa se on Suomelle, on iso kysymysmerkki. Maa-alueet sähkölinjojen alta pakkolunastetaan käytännössä ilmaiseksi.

Isojen maiden röyhkeä voitontavoittelu metsiemme ja maidemme kustannuksella on torpattava ehdottomasti ja päättäväisesti. Lainsäädäntö on saatava vastaamaan ajan haasteita siten, että myös Suomi hyötyy alueittemme käytöstä. Emme voi olla jokin nykyajan kolonialistinen maa.

Jorma Malinen

kansanedustajaehdokas (ps.)

Uusikaarlepyy