Helsinki

Norjalaisyhtiö Blastr Green Steel kaavailee Suomeen suurta "vihreän teräksen" tuotantolaitosta jo neljän vuoden sisällä, vaikka rahoituksen hankkiminen on vasta edessä ja monta asiaa vielä auki.

Yhtiön tavoitteena on aloittaa terästuotanto jo loppuvuodesta 2026, mutta toimitusjohtaja Hans Fredrik Wittusenin mukaan vetypelkistystekniikkaa ei todennäköisesti hyödynnettäisi vielä tuolloin.

– Kyky aloittaa jotain tuotantoa vuonna 2026 ei itse asiassa tarkoita, että koko vedyntuotantolaitos olisi valmis. Tämä tulee myöhemmässä vaiheessa, Wittusen kertoi STT:lle keskiviikkona pidetyn sidosryhmätilaisuuden jälkeen.

Yritys kertoi tilaisuudessa lisätietoja suunnitelmistaan rakentaa Inkoon Joddböleen terästehdas ja integroidun vedyn tuotantolaitos. Tarkoituksena on hyödyntää teräksen tuotannossa vetypelkistystä ja painaa näin hiilidioksidipäästöt lähes nollaan.

Wittusen sanoi STT:lle, että suunnitelmien mukaan itse terästehdas valmistuisi ensin ja vedyntuotantolaitoksen valmistelu jatkuisi vielä terästuotannon alettua. Alkuvaiheessa tuotannossa käytettäisiin "vihreitä teräspellettejä" ja prosessi olisi perinteistä teräksenvalmistusta ilmastoystävällisempi. Kyse ei siis kuitenkaan vielä olisi sellaisesta päästöttömästä tuotannosta, josta yhtiö on kertonut mainospuheissaan.

Wittusen myönsi, että tiukkaan tavoiteaikatauluun on osaltaan vaikuttanut se, että yhtiö haluaa saada asioita etenemään pikaisesti.

– Uskon sen olevan mahdollinen, mutta monien asioiden on loksahdettava kohdalleen, hän sanoi.

Rahoittajien metsästys alkaa tänä vuonna

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vakuutti infotilaisuudessa luottamustaan hankkeeseen. Hänen mukaansa hankkeelle ei ole suunniteltu mitään erityistä valtion tukea, vaan Blastr voi hakea tukia kuten muutkin yritykset.

– Mikäli tähän tilanteeseen tullaan, tuet käsitellään ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin vihreän siirtymän tuet, Lintilä sanoi.

Lintilän mukaan mahdolliset tuet olisivat vain pieni osuus hankkeen rahoituksesta. Myös toimitusjohtaja Wittusen vakuutti tilaisuudessa, että hankkeen tulee olla kaupallisesti elinkelpoinen eikä nojata valtiontukiin.

Vuonna 2021 perustetun start up -yrityksen suunnitelma neljän miljardin euron jätti-investoinnista on herättänyt myös epäilyksiä. Wittusenin mukaan tuotanto halutaan aloittaa suuressa mittakaavassa ja ilman pilottiprojektia, koska tarvittava teknologia on jo olemassa ja kysyntä kovaa. Rahoitusta ei vielä ole tiedossa, mutta useat sijoittajat ovat osoittaneet kiinnostusta, hän sanoi.

Rahoitusta on tarkoitus hankkia tämän ja ensi vuoden aikana sekä pääomasijoittajilta että lainojen muodossa. Lopullisen investointipäätöksen ajankohdaksi on kerrottu viimeistään alkuvuosi 2025.