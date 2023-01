Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten syrjäytyminen on riski yhteiskuntarauhalle

Maahanmuuttajataustaiset lapset (S2-lapset) jäävät koulussa muista jälkeen. Tämä käy ilmi tutkimuksesta, jonka Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) käynnisti syksyllä 2018. Karvi julkaisi tutkimuksen ensimmäiset tulokset tiistaina. Pitkittäisarvioinnissa seurataan oppilaiden taitojen kehittymistä matematiikassa ja äidinkielessä läpi perusopetuksen. Oppilaiden taitoja arvioidaan seuraavan kerran 7. luokan alussa syksyllä 2024.

Tulosten perusteella koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tila on kansallisesti hyvä. Sekä osaamistaso että kehitys ovat samaa tasoa eri puolilla Suomea. Kouluissa on kuitenkin isoja eroja.

Maahanmuuttajataustaisten lasten lähtötilanne on haastava. Joissakin oppilaitoksissa S2-oppilaat eivät kolmannen luokan alussa yltäneet edes sille tasolle, jolla heidän luokkatoverinsa aloittivat koulunkäynnin. Jotta he saisivat edes mahdollisuuden päästä suomalaisen koulutuksen kelkkaan, on satsattava varhaiskasvatukseen. Tämä vaatii rahan lisäksi päteviä, motivoituneita ja innostuneita opettajia. Lisäksi niin opettajille kuin oppilaille on annettava aikaa.

Koulun opetuskielen oppimiseen on tarjottava riittävästi tukea. Jos tukea ei tarjota eikä näihin lapsiin kiinnitetä riittävästi huomiota, he ovat mahdollisina koulupudokkaina syrjäytymisvaarassa eivätkä integroidu yhteiskuntaan. Siitä seuraava lasku on moninkertainen verrattuna euroihin, joita olisi nyt sijoitettava myös esi- ja alkuopetukseen.

Jos Suomi ei reagoi saatavilla olevaan, tutkittuun tietoon, odotettavissa on samantyyppisiä ongelmia kuin maissa, jotka ovat vastaanottaneet maahanmuuttajia jo vuosikymmeniä ja jättäneet maahanmuuttajataustaiset lapset ja nuoret osin oman onnensa nojaan.

Yksi maahanmuuttajapolitiikassaan epäonnistunut maa on Ranska. Yhteiskunta on jakautunut kahtia ja muuttunut yhä enemmän luokkayhteiskunnaksi. Surullisimmat esimerkit kahtiajakautumisesta ovat terroriteot, joita on Ranskassa tehty enemmän kuin muualla Euroopassa.

Vaikka ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajat integroituivat ranskalaisyhteiskuntaan, kolmas polvi ei koe olevansa ranskalaisia. Tilanne on äärimmäisen ristiriitainen. Populistit huutavat, että Ranska kuuluu ranskalaisille. Kuinka tämän viestin vastaanottaa maahanmuuttajataustainen sukupolvi, joka on syntynyt Ranskassa?

Minne heidän pitäisi lähteä? Eivätkö he kelpaa?

Turhautunut nuoriso, jota yhteiskunta ei hyväksy, kääntyy yhteiskuntaa vastaan. Pahimmillaan se hakee ihmisarvonsa ääriliikkeistä tai katujengeistä. Olisiko Suomen mahdollista ottaa opiksi Ranskan tai jopa Ruotsin maahanmuuttopolitiikan virheistä ja pyrkiä eliminoimaan syntyviä ongelmia satsaamalla lapsiin ja nuoriin?

