Kannuksen kaupunki maakaupoilla Eskolassa



Kannuksen kaupunki ostaa Eskolasta maa-aluetta, jolla on mun muassa osa Eskolan valaistusta ladusta. Kaupungin ostama tila on osa puistoaluetta, jonka toinen pää on ollut tähän astikin kaupungin omistuksessa.