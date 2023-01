Pääkirjoitus: Kuntien johtaminen on vaativaa talouden, yleisön ja sosiaalisen median paineissa

Suomalaisten kuntien johtaminen ei ole helppoa. Vaikeuskerrointa ei aina lisää kunnan suuruus vaan muut olosuhteet. Vaativa työ voi täyttyä esimerkiksi luottamushenkilöiden aiheuttamasta paineesta tai ristiriitaisista odotuksista. Elinkeinoelämä ja kuntalaiset toivovat johtajaltaan paljon, jopa kohtuuttomasti. Kunnanjohtajan oletetaan olevan saapuvilla ja paikalla monenlaisissa tilaisuuksissa. Mitä isompi kunta, sen enemmän on juhlia, avajaisia ja kullekin yhteisölle tärkeitä hetkiä. Edunvalvontaa tehdään usein taustalla, mutta se saattaa olla ulospäin hyvinkin näkymätöntä.

Työvoimapulasta ja tehtävän kiinnostavuudesta tai epäkiinnostavuudesta on alettu keskustella myös kunnanjohtajien kohdalla. Suomessa on yli 300 kuntaa, ja tällä hetkellä uusia tarvitaan ripeätä tahtia eläköitymisten ja irtisanoutumisten vuoksi. Suomen Kuntajohtajat ry:n puheenjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka tietää omasta kokemuksesta, että työ tiukan talouden ja erilaisten palvelutarpeiden keskellä voi olla haastavaa. Nykyään Asikkalan kunnanjohtajana toimiva Ikola-Norrbacka ehti olla muutaman vuoden Sulkavalla ennen kuin hallintotieteiden tohtori siirtyi Asikkalaan.

Palautteen antaminen suorasukaisesti ja nimettömänä on yksi nykyajan ilmiö. Sosiaalisessa mediassa voidaan hyvinkin raadollisesti arvioida ja arvostella kuntaa johtavaa ihmistä pukeutumista myöten. Toki sitä kautta annetaan myös kehuja ja kannustusta. Jännitys siitä, mitkä ovat yleisön ja mediankin reaktiot hankalina hetkinä, tekevät työstä pahimmillaan epäsuosittua. Kunnanjohtajien onnistumista harvemmin hehkutetaan, joskin esimerkiksi Kannuksessa tuntuu kuherruskuukausi kaupunginjohtaja Jussi Niinistön ja kannuslaisten kesken jatkuvan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kunnanjohtajan tehtävä on ollut perinteisesti pitkien virkakausien sävyttämää. Tämäkin on muuttunut. Johtajien tehtävät ovat osittain määräaikaisia. Lisäksi kunnanjohtajat hakeutuvat muille aloille. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Jere Majava on arvioinut, että kiivaan kierron syynä on kasvanut työpaine (Yle 7.5.). Vaativuutta lisää työn julkisuus, mutta monien mielestä tehtävä on mielekäs. Esimerkiksi Kokkolassa monet isot asiat menevät eteenpäin. Välttämättä tiedotteissa ja uutisissa ei lue kaupunginjohtaja Stina Mattilan nimeä, mutta ahkeruus voi näkyä lopputuloksessa.

Kunnat ovat edelleen isoja työpaikkoja. Kunnanjohtajan työ voi olla hyvin merkityksellistä. Saa se olla myös siinä määrin armollista, että kuntiin löytyy edelleen johtajia.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.