Pääkirjoitus: Nuorissa on toivoa ja potentiaalia – Se pitää myös kertoa heille

Keskipohjanmaan verkkolehdessä 20.1. haastatellun ompelijan Toivo Kiiskilän (15 vuotta) ja Kokkola-lehdessä esitellyn nuoren kanttorin Juhana Tokolan (18 vuotta) tarinat osoittavat, kuinka fiksuja nykynuoret ovat. Toivo Kiiskilä oli vasta 13-vuotias, kun hän alkoi ommella omaan tarpeeseen. Nyt hän ompelee vaatteita itselleen ja kavereilleen ja jopa teatterin näyttämölle.

Aivan oikein Toivo Kiiskilä ei ole vielä tyytyväinen taitoihinsa vaan haaveilee päästä opiskelemaan ulkomaille ja valmistua vaatealan ammattiin. Nykyään Toivo tekee vaatteita kotinsa taloyhtiön kellarissa. Kellarista ja autotallista ovat muutkin teinit ja alkavat yritykset menestykseen ponkaisseet.

Juhana Tokola oli puolestaan vasta 15-vuotias kun hän Kokkola-lehden mukaan käynnisti skootterin ja ajeli Kälviän kirkkoon kanttoria messussa tuuraamaan. Nykyään Tokola opiskelee lukiossa sekä Keski-Pohjanmaan Konservatoriossa muusikoksi pääinstrumenttinaan urut. Sivuaineena Tokola kehittää laulutaitoaan.

Hyvä kello kauas kuuluu. Huhu Tokolan taidoista kiiri myös Lohtajalle, jonka kirkossa Juhana on käynyt soittamassa urkuja viime talvesta asti. Ahkera Tokola saattaa soittaa urkuja kahdessa eri messussa saman sunnuntain aikana. Fiksuna ihmisenä nuori kanttori on ottanut ohjeekseen kuunnella herkällä korvalla, mitä ihmiset esimerkiksi hautajaisissa ja häissä haluavat kuulla. Hän kertoo pyrkivänsä toteuttamaan toiveet mahdollisuuksien mukaan.

Suomen koululaitosta on moitittu viime aikoina siitä, että se on jäänyt Pisa-tutkimuksissa ja muissa selvityksissä jälkeen muiden maiden oppimistuloksista. Voi olla, että koululla on petrattavaa, mutta lapsista ja nuorista kehitys ei jää kiinni. Heissä on valmista potentiaalia vaikka mihin. Näyttää siltä, että nuoret osaavat entistä enemmän myös sanoittaa taitojaan ja tietojaan. Sekin on hyvä asia. Tässä ajassa ja tulevaisuudessa viestintätaidot ovat tärkeitä.

Toivo Kiiskilän ja Juhana Tokolan esimerkit puhuvat myös kannustuksen puolesta. Kiiskilä kertoo opettajan tilanneen häneltä hupparin ja kavereiden vaatteita. Juhana Tokola taas kiittelee säveltäjäisäänsä ja kanttoria, joka luotti 15-vuotiaaseen poikaan niin paljon, että uskoi hänelle kirkon kalliit urut käyttöönsä oman lomansa ajaksi. Nuorten tarinat eivät siis ole syntyneet itsestään vaan koko yhteisön avusta ja tuesta. Pieni maa kuten Suomi tarvitsee kaikki toivot ja juhanat. Heitä pitää tukea ja kannustaa. Luottaa yhteisöllisuyyden voimaan kuten aina ennenkin.

