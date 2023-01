Kruunupyyssä, Emetinjärven rannalla sijaitseva Maggie´s Cafe-kiinteistö rantatontteineen etsii uutta omistajaa. Kahvilakiinteistö on useille tuttu, onhan se paikoillaan ja toiminnassa ollut vuosikymmenten ajan.

– Olen tullut siihen tulokseen, että minun on aika luopua kiinteistöstä. Tällä hetkellä tiloissa toimii todella osaava ja hyvä vuokralainen, mutta minä en vuokraemäntänä enää halua jatkaa. Nykyisen vuokralaisen sopimus jatkuu syksyyn saakka, sanoo kiinteistön toinen omistaja ja entinen kahvilanpitäjä Margareta Söderbacka.

Margareta Söderbacka toimi Maggie´s Cafen ehtoisana emäntänä yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

– Nuorempana työskentelin Kokkolassa somistajana. Mutta vuonna 1984 hankkiessamme hirsisen kiinteistön ja aloittaessamme kahvilatoiminnan jäin tälle tielle. Pitkiä päiviä ja paljon töitä mahtuu yrittäjän elämään, mutta voi miten ihania ihmisiä meillä asiakkaina kävikään, nauraa Söderbacka.

Kahvila-ravintolatoiminnan lisäksi Maggie´s Cafe oli tunnettu myös juhlapalvelun järjestäjänä.

– Mukavia asiakaskokemuksia jäi mieleen paljonkin. Vieläkin kun kaupassa käyn, niin saattaa moni entinen asiakas tulla jututtamaan. Se on hauskaa.

Yrittäjän elämä ei taida koskaan olla pelkkää ruusuilla tanssimista.

– Ihmisen pitää tehdä sellaista työtä missä on sydän mukana. Yrittäjänä on paljon töitä, pitkiä päiviä ja monenlaisia asioita mietittävänä ja järjesteltävänä. Mutta kyllä siinä saa toteuttaa itseään ja tavata aivan ihania ihmisiä. Asiakkaat ovat työn suola.

Myynnissä olevalla kiinteistöllä on omaa rantaviivaa Emetinjärven rannalla. Clas-Olav Slotte

Liki 400 neliöinen rakennus lämpiää kalliolämmöllä. Omaa tonttia rantaviivalla on likipitäen 1650 neliötä. Tiloissa järjestetään yksityisnäyttöjä.

Minkälaista omistajaa kiinteistölle toivot?

– Tietysti minkälaista paikkaa kukin hakee. Tässähän olisi halutessa upea paikka talolle tai kesämökille. Yrittämistä jos ajattelee, niin yrittäjän olisi hyvä olla yritteliäs, idearikas ja kekseliäs. Mahdollisuuksia näissä maisemissa on moneen ja monenlaiseen. Siinä voi pohtia, toimiiko tämä paikka parhaiten kesäkohteena vai voisiko tässä olla lounasta ja vaikkapa juhlapalvelua ympäri vuoden, kuten meillä oli aikoinaan. Tänä päivänä osaavan ja sitoutuneen työvoiman saanti on haastavaa. Silti uskon siihen, että oikean ihmisen käsissä, tuoreilla ideoilla, vain taivas on rajana mitä kaikkea hienoa tässä voisi tehdä, kannustaa Margareta Söderbacka.

Emetinjärven rannalla puhutaan sopuisasti niin suomea, ruotsia kuin englantia.