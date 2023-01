Kokkolan rannikolla, Öjassa on myynnissä jokseenkin ainutlaatuinen kokonaisuus. Kaupan on paikka, minne voi laskeutua halutessaan helikopterilla tai lipua veneellä omaan nelimetriseen satamaan.

Myyntiin on laitettu entisen merivartioaseman kiinteistöt.

Paikka on ollut jo pitkään yksityisomistuksessa. Merivartioasema siirtyi pois tilalta vuonna 2014. Vuonna 2015 Kiinteistöyhtiö Märaskär osti tuolloin pitkään myynnissä olleen merivartioston kiinteistön.

Venehallin edustalta löytyy helikopterin laskeutumisalusta sekä betoniluiska veneiden nostoa varten.

– Itse voisin ajatella niin, että tämä tila olisi omiaan vaikkapa venefirmoille. Tänne voisi halutessaan laittaa kunnon esittelytilan venemallistolle, sillä satama-alue on rakennettu nelimetriseksi ja se on erittäin hyvässä kunnossa, kertoo toimitusjohtaja Kaj Björndahl.

Myynnissä olevalla alueella on rakennusmassaa runsaasti. Kaikkiaan rakennuksia tilalta löytyy yhteensä seitsemän, joista suurimpia ovat itse vartiorakennus, majoitusrakennus sekä venehalli. Varastoja tilalta löytyy kolme kappaletta sekä erillinen saunarakennus.

Vuonna 1985 rakennetussa vartiorakennuksen kellaritiloista löytyy varastotiloja, ensimmäisestä, toisesta sekä kolmannesta kerroksesta majoitus- ja toimistotiloja sekä neljännestä kerroksesta lasitettu merivalvontatila.

Vartiorakennuksen merivalvontatilan ympäri kiertää kävelysilta.

– Onhan tässä mahdollisuudet vaikka kuinka upealle matkailualan yritystoiminnalle. Rakennusoikeutta tilalla on runsaasti, yhteensä 2500 neliötä, ja esimerkiksi venehallin purkamisella mahdollistettaisiin rantatalojen uudisrakentaminen. Todella hieno on vanhan merivartiolaitoksen vartiotorni, jonka ylin kerros luo henkeäsalpaavat maisemat jokaiseen ilmansuuntaan. Majoitusrakennuksesta löytyy useita makuuhuoneita oleskelutiloineen ja keittiötiloineen, joiden ansioista matkailutoiminta tai esimerkiksi leirikeskuksen ylläpito on mahdollista. Tilalta löytyy runsaasti varastotilaa ja kokonaisuudessaan tunnelma alueella on sanoinkuvaamaton, summaa kaupanvahvistaja.

Kokonaisuus on ollut kaupan viime keväästä saakka, kiinnostusta on ollut, kauppoja ei vielä ole tullut. Hintapyyntinä on 1 100 000 euroa.

– Tarjouksia on tilasta jätetty, mutta ainakaan toistaiseksi ei ole jätetty riittävän korkeita. Tilan mahdollisuudet ja kokonaisuus on ehdottomasti nähtävä paikan päällä. Järjestän mieluusti yksityisnäyttöjä, vinkkaa Kaj Björndahl.

(arkistokuva) Meren kainalossa, Öjassa sijaitsee entiset merivartioaseman tilat. Clas-Olav Slotte

Öjassa sijaitsevalta entiseltä merivartioasemalta on matkaa Kokkolan keskustaan reilu 20 kilometriä, ja saman verran Kruunupyyn keskustaan ja samoin Pietarsaaren keskustaan.