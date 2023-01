Kokkolalainen Nelli Hotakainen osallistuu The Voice of Finland ohjelmaan toista kertaa: "Toivon, että pääsisin esiintymiskammosta eroon"



Nelli Hotakainen osallistuu The Voice of Finland -ohjelmaan toista kertaa. Ensimmäistä kertaa hän oli mukana vuonna 2011.

Kokkolalainen Nelli Hotakainen esiintyy The Voice of Finlandin 11. kauden avausjaksossa tulevana perjantaina. Hotakainen toivoo, että The Voice of Finland -ohjelmaan osallistuminen tuo musiikin takaisin hänen elämäänsä.