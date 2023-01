Perho päätti uudestaan kaukolämmön korotetuista hinnoista – Valtuusto korjasi aiempaa päätöstään



Maanantaina kokoontunut Perhon kunnanvaltuusto päätti kaukolämmön uudesta kulutusmaksusta, joka on voimassa maaliskuun alusta kesäkuun loppuun. Uusi taksa on 74,1 euroa per megawattitunti, mikä on 17 euroa enemmän kuin tällä hetkellä.