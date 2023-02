Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Puolan karvas kalkki

★ ★ ★ ★

Toiset ihmiset. Ohjaus Aleksandra Terpińska, 2021 Yle Teema ke 1.2. klo 23.05/Areena

Jos Toiset ihmiset jättää pahan maun suuhun, sen on ymmärtänyt oikein. Kirjailija Dorota Masłowska, s. 1983, suomii Puolaansa rajulla rakkaudella. Kiveä ei jää kiven päälle sen enempää Varsovan harmaaseen kaupunkikuvaan kuin kansalaisten luonnekuviin. Aleksandra Terpińska, syntynyt vain kolme päivää kirjailijaa aiemmin, ei ensiohjauksessaan pehmentele. Toiset ihmiset näyttää yhteiskunnan raadollisuudessaan.

En osaa puolaa, mutta ehkä Masłowskan alkuperäisromaani Inni ludzie (2019) on ottanut nimensä Sartren kiteytyksestä ”Helvetti on toiset ihmiset”. Se tuntuisi istuvalta filmiinkin. Niin paljon sen hahmot toisiaan raastavat: tahallaan, huomaamattaan ja välinpitämättömyyttään. Elokuva on katkeraa kalkkia. Teos on myös vetävä, vyöryvä ja pitää otteessaan.

Toiset ihmiset on hiphop-musikaali. Masłowskan tiedetään käyttäneen keinoa aiemminkin. Terpińska muovaa filmiversion kerronnan ja vuoropuhelun rap-säkeiksi. Kuten Hollywoodin musikaaleissa lauluun puhkeamiseen, tai Shakepeare-elokuvien dialogin kohotettuun kieleen, myös Toisten ihmisten rap-säkeiden kuulemiseen repliikkeinä tottuu. Runollinen etäisyydenotto inhorealistiseen tarinaan onkin välttämätön. Se saa filmin hengittämään.

Hahmot ja niiden näyttelijät ovat oma lukunsa. Pääosassa työttömänä Kamilina, levyntekemisestä haaveilevana tyhjäntoimittajana on roolistaan palkittu Jacek Beler. Kirjailijan ja ohjaajan ikätoveri on rankka ilmestys, vastenmielisyydessäänkin vastustamaton. Näyttelijän energia vastaa täysin filmin dynamiikkaa.

Samalla tasolla ovat myös sivuosat: Magdalena Kolesnik heilana, Sonia Bohosiewicz rikkaana puumanaisena, Zuzanna Bernat siskona ja Beata Kawka äitinä. Kiinnostava rooli on tapahtumia, niin juominkeja kuin naiminkeja, seuraava ja kommentoiva sivullinen. Krediiteissä henkilön nimi on ”Jezus”. Kertojahahmo onkin jonkinlainen omatunto kaiken arkipäivän apokalypsin keskellä.