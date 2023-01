Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Yhden idean vitsi venyy kakkoskauteen

★

Kullannuput 2. Ohjaus Viivi Huuska, 2023 Yle TV2 ma 30.1. klo 21.00/Areena

Jessica Grabowsky on lahjakas näyttelijä, mutta komedienne hän ei ole Kullannuppujen Anna-äitinä kakkoskaudellakaan. Kahdeksantoista täyttävän Tessa-tyttären rooliin on vaihtunut elokuvapuolen Jussi-ehdokas Aamu Milonoff. Kun Tessaa luulee Krisse Salmisen stand up –hahmoksi, on jotain pielessä.

Luulen, että se pieleen mennyt on Kullannuppujen konsepti. Puitteiltaan sarja näyttää, että satsattu on. Vaan ei siihen tärkeimpään: tarinaan, ohjaukseen, henkilöihin. En muista nähneeni yhtä sisällyksetöntä ja epähauskaa kotimaista viihdesarjaa. Mutta hattu päästä tekijöiden pokerille ja uhkarohkealle röyhkeydelle pidättäytyä valitsemallaan linjalla.

Komedia vaatisi rytmiä ja ajoitusta, tekstiä ja tulkintaa. Niistä ei tämän sarjan kohdalla löydy vegaanistakaan pihviä. Kun ihmisiä ei erota kulisseista, on vaikea tietää, mitä yleisön pitäisi seurata, saati mistä innostua.

Kohtaukset ovat sketsimäisiä, tilanteet kaavamaisia ja toteutus ponnetonta. Yhden idean venyttäminen Kullannuppujen kahteen kauteen tuntuu tuhlauksena traagiselta.