Pääkirjoitus: Niinistön seuraajan rima on korkealla

Nykyinen tasavallan presidentti Sauli Niinistö jatkaa tehtävänsä loppuun erittäin suosittuna. Niinistö vetosi suomalaisiin yli puoluerajojen jo ennen kriisiaikoja. Venäjän hyökättyä Ukrainaan, Nato-päätösten aikana ja nykyisinä taloudellisesti huolestuttavina aikoina Niinistö tuntuu osaavan asettaa sanansa ihmisille.

Ulkopolitiikka on presidentin tehtävien keskiössä. Kansainvälinen tilanne on tuonut turvallisuuden ja ulkopolitiikan esiin hyvin valitettavalla tavalla. Toisaalta Suomen korkein johto on samaan aikaan ollut tilanteen tasalla ja osoittanut pystyvänsä johtamaan maata myös vaikeilla hetkillä.

Presidentti Niinistö sai huomiota tälläkin viikolla vieraillessaan Ukrainassa. Hän puhui matkansa aikana muun muassa ukrainalaisille opiskelijoille, joille kertoi rauhasta ja jälleen rakennuksesta. Juuri nyt tuntuu sopivalta kannustaa Ukrainaa puhumalla onnistuneesta jälleenrakennuksesta. Voisi olla hyvä puhua Suomessakin nuoremmille sukupolville siitä merkittävästä työstä ja ahkeruudesta, jota Suomessa nähtiin sotien jälkeen.

Niinistö on saanut kansalaisten ja median huomiota perheensäkin ansiota erityisesti kautensa alkupuolella. Jenni Haukio on presidentin puolisona ottanut asemansa puhumalla luonnon ja esimerkiksi veteraanien puolesta sellaisella tavalla, joka on koskettanut ihmisiä. Päähuomio on kuitenkin siinä, että Niinistöä pidetään yksinkertaisesti hyvänä presidenttinä.

Vuoden 2024 presidentinvaalit pidetään lähes tasan vuoden kuluttua 28. tammikuuta. Kuuden vuoden välein pidettävissä vaaleissa ei Niinistö ole enää ehdolla. Suomessa presidentti voidaan valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Presidentti valitaan suoralla vaalilla, joka on tarvittaessa kaksivaiheinen. Jos joku ehdokkaista saa yli puolet äänistä, hän tulee valituksi. Kun vaaleihin on vuosi aikaa, ei sellaista ehdokasta ole vielä näköpiirissä, että kukaan tulisi ensimmäisellä kierroksella valituksi.

Tasavallan presidentin tehtävällä on merkitystä, jota ei kaikkina aikoina ole ollut. Eduskuntavaalien jälkeen käynnistyvä vaalikamppailu tuo toivottavasti todellisia, hyviä ehdokkaita. Nykyaika tehnee myös presidentin tehtävästä aiempaa kiinnostavamman. Niinistön seuraajan rima on korkealla.

