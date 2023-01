Netflixin elokuvajohtaja Annika Sucksdorff Kino-Keskipohjanmaan haastattelussa – Elokuva-arvioissa Pertsa & Kilu -elokuvan sekava kakkososa sekä ylipitkä Hollywood-orgia Babylon

Kino-Keskipohjanmaan vieraana on Netflixin Pohjoismaiden elokuvajohtaja Annika Sucksdorff. Edellisessä työpaikassaan, yli satavuotiaan pohjoismaisen SF Studiosin elokuvajohtajana Sucksdorff tuotti uuden ruotsalaisfilmin Polta nämä kirjeet.

Videoblogissa elokuvan monitoiminainen kertoo tosipohjaisen kolmiodraaman valmistumisesta ensi-iltaan Alex Schulmanin dokumenttiromaanin pohjalta. Menestysteos oli jo ehditty luvata elokuvattavaksi muualle, kun Sucksdorff pääsi tekemään kirjailijalle kilpailevan tarjouksen. Filmistä Polta nämä kirjeet nähdään katkelma vlogissa.

Pertsa & Kilu – Faaraon sormus. Ohjaus Taavi Vartia. Käsikirjoitus Vartia ja Nina Linnovaara Väinö Riikkilän luomista hahmoista. Kuvaus Jyri Hakala. Pääosissa Pauli Kesälä, Leon Ruokola, Sara Vänskä, Alina Tomnikov. 79 min. K7. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari.

★ ★

Taavi Vartia on säilyttänyt Pertsa & Kilu -elokuvissaan Väinö Riikkilän (1906-1969) poikakirjojen pohjalta romaanin 1950-luvun tunnelman. Siitä huolimatta, että uudet tarinat tapahtuvat nykyajassa. Mobiililaitteita ei käytetä tiedon etsintään, vaan pengotaan kirjastossa vanhoja nidoksia. Lehti-ilmoitukset naputellaan kirjoituskoneella.

Riikkilän työläiskuvaus, joka oli esillä Pertsan ja Kilun perhetaustoissa vielä Vili Auvisen tv-sarjoissa 1970-luvulla, ei Vartiaa kiinnosta, vaan vanhanajan seikkailu ja fantasia. Päivityksissä on silti viisaasti huomioitu sukupuolten tasa-arvo. Tytöt ovat vahvasti esillä poikien rinnalla Vartian molemmissa elokuvissa, roistoinakin.

Pertsa & Kilu ja Faaraon sormus alkaa tunnelmallisesti 1700-luvun merirosvolaivalta. Nähdään aarretta saareen vievää miehistöä, tilannetta tarkkailevia naismerirosvoja sekä kannella piilottelevat laivapojat. He muistuttavat Pertsaa & Kilua.

Vaikka merirosvofantasia on vaikuttavasti ja mielikuvia herättävästi tavoitettu, hämäävä alku ennakoi tulevaa. Pertsa & Kilu ja Faaraon sormus on kokonaisuutena sekava. Merirosvoista siirrytään Egyptin faaraon kadonneeseen sormukseen. Yhteydet nykypäivän aarteenetsijöihin jäävät kehittelyittä sattumanvaraisiksi.

Pertsa ja Kilu (Pauli Kesälä ja Leon Ruokola) sekä Pirkko (Sara Vänskä) ja kaksoset eivät ole ainoat oletetun aarteen perässä. Alina Tomnikov esittää konnaroolia, vankikarkuri Annabellaa. Diileri-Jerellä (ohjaajan poika Joonas Vartia) saattaa olla muita kuin puhtaita jauhoja pussissa, vaikka hänet on Annabellan perään lähettänyt poliisi Paavola (Hannes Suominen).

Paitsi aikatasoja, elokuva sekoittaa pakkaa vuodenaikojen vaihtelulla. Talvesta siirrytään alustavien kohtausten kautta kesään, mutta niissä ei juuri tapahdu tarinan kannalta oleellista. Vastaavasti kertomus hajoaa lopussaan tyystin. Ensin aarretta ei näyttäisi olevankaan, sitten se sattuman kautta ilmestyykin uudestaan. Vaihdoksia on niin monia ja niin mielivaltaisia, että pelkään nuoremmankin katsojan kiinnostuksen uuvahtavan vilkkaissa, muttei mieleenpainuvissa juonenkäännöksissä.

Pertsa & Kilu -filmissä 2021 seikkailtiin jännittävästi sukellusveneessä. Nyt on lentokoneen vuoro. Kerronta jämähtää lavasteissa studiomaiseksi, paitsi silloin kun pojat tasapainoilevat laskutelineillä. Lukuisat tehostekuvat ovat epätasaisempia kuin aiemmassa tarinassa.

Hajanainen käsikirjoitus ja puiseva vuoropuhelu eivät tue nuoria näyttelijöitä. Rivienvälissä näkyy potentiaalia silloin, kun reagoidaan ilman paperinmakuista replikointia. Elokuva herää hetkeksi Kreikan erämaahan eksyneiden Pertsan, Kilun ja Pirkon pohtiessa, elävätkö he lapsuutensa viimeistä kesää. Eloa on myös nopeassa keskustelunvaihdossa, kun Kilua fanittavat kaksoset asettavat Pertsan johtajuuden kyseenalaiseksi. Näihin vakavampiin ituihin ohjaaja jättää kuitenkin tarttumatta.

Viimeiseksi Pertsa & Kiluksi Faaraon sormus tuskin jää. Lopussa viitataan Väinö Riikkilän kolmanteen sarjan kirjaan Saarelta nousi savua. Taavi Vartian onnistunein elokuva on edelleen Lomasankarit (2014). Sen raikas nuortenseikkailu oli keksitty ihan omasta alkuperäisaiheesta.

Hollywoodin Babylon. Diego Calva ja Brad Pitt näyttelevät kiintoisasti 1920-luvun elokuvakaupungissa. SCOTT GARFIELD/PARAMOUNT

Babylon. Ohjaus ja käsikirjoitus Damien Chazelle. Kuvaus Linus Sandgren. Pääosissa Diego Calva, Margot Robbie, Brad Pitt. 189 min. K16. Bio Rex, Kokkola. Kinokulma, Oulainen. BioRex, Pietarsaari.

★ ★ ★

Vuonna 1975 entinen lapsitähti ja amerikkalaisen undergroundelokuvan guru Kenneth Anger julkaisi paljastuskirjansa Hollywood Babylon, joka kuvasi Los Angelesin elokuvakaupungin rappiota likasankoja tonkien 1920-luvulta 1960-luvulle. ”Kävelkää Särkyneitten toiveiden bulevardia, missä seksin jumalattaret, pikku tähtöset, matineaidolit, Amerikan aristokratia ja mafiamogulit kohtaavat”, huusi lööppi.

Ohjaaja Damien Chazelle (Whiplash, La La Land, Ensimmäisenä kuussa) on rajannut Babylon-elokuvansa viisaasti 1920- ja 1930-luvuille (loppukohtaus tapahtuu 1950-luvun alussa). Hän ei ole kuitenkaan pitänyt mielessä Raamatun varoituksia Babylonin apokalyptisistä ylettömyyksistä, vaan tehnyt filmistä yli kolmituntisen kavalkadin.

Kavalkadi (katselmus, kulkue) kuvaa Chazellen kunnianhimoista aikaansaannosta hyvin, sillä Babylon ei missään vaiheessa kasva kokonaisuudeksi, oikeaksi elokuvaksi. Hyvällä ajatellen, filmiä voi pitää kauniina kunnianosoituksena viihdeteollisuuden historialle ja alan murroskohdille mykästä äänentuloon ja väreihin.

Ohjaaja yrittää kuitenkin sekä syödä että säilyttää kakkunsa. Babylon päättyy sentimentaalisesti mennyttä ihannoiviin tekokyyneliin viimeisen puolituntisen nostalgisessa elokuvasikermässä, vaikka sitä edeltävä kaksi ja puolituntinen on kuvannut Hollywoodia ylettömäksi narsismin, tuhlailun, huumeiden, rikosten ja jatkuvien yöllisten orgioiden paheen pesäksi. Katsojalla tulee raja vastaan siinä, kuinka monta paljasta pyllyä haluaa yhtenä iltana nähdä.

Babylonissa näytellään mielenkiintoisesti. Margot Robbie (Once Upon a Time in Hollywood) mykkäelokuvan nousevana tähtenä ja Brad Pitt valkokankaan ihailtuna sankarina tekevät hienot roolit ohueksi jäävistä hahmoista. Sivuosissa on Jean Smartin, Lukas Haasin ja Flean (se Chilli Peppersin basisti) tapaisia esittäjiä, joiden osat tuovat mieleen monia todellisen filmihistorian henkilöitä, vaikka Chazellen oma käsikirjoitus fiktiivinen onkin. Hyvin pääsee esiin myös Jovan Adepo mustana muusikko Sidney Palmerina. Paras rooli kaikista Diego Calvalla. Meksikolaisena Mannynä hän on tähtien oikea käsi ja filmintekijöiden jokapaikanhöylänä ja sellaisena johdattaa katsojat Babylonin maailmaan. Ulkopuolisen miehen yltäkylläistä menoa katselevat kiihkeät silmät jäävät mieleen. Tämä on täydellä syyllä näyttelijä Diego Calvan läpimurtorooli.

Babylonista tuli Pohjois-Amerikassa floppi. Sen saamat keskinkertaiset arvostelut ja filmin ylipitkä kesto eivät povaa hyvää lipputuloille Euroopassakaan. Amerikkalaisen menestyksenjanon ja ahneuden synkeä tarina nähtiin vertauskuvallisemmin viimeksi filmissä Nightmare Alley (2021). Mannyn lopussa elokuvateatterissa katsoma musikaali Laulavat sadepisarat (1952) taas esitti filmihistorian käännekohdat paljon paremmin ja viihdyttävämmin kuin mihin yritteliäs Damien Chazelle ohjaajana pystyy. Musiikki on tässäkin hyvää ja Babylonista saattaa suuruudenhulluudessaan tulla pieni Hollywoodin kulttiteos, kunhan aikaa ehtii kulua.