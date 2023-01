Nuoria säveltäjiä, solisteja ja kapellimestareita – Kaustisen Kamarimusiikkiviikon ensimmäisessä konsertissa perjantaina lavalle nousevat musiikkilukion opiskelijat



Kaustisen kamarimusiikkiviikko alkaa perinteisesti Kaustisen musiikkilukion konsertilla, jossa on yleensä esitetty myös lukiolaisten omia sävellyksiä. Tänä vuonna kantaesityksensä saa Eelis Uusivirran jousikvartetille säveltämä Tilhet sekä huilulle ja jousiorkesterille säveltämä When the day gets cold.