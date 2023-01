Kontrabasisti Veikko Virkkala ja käyrätorvisti Iiro Koskinen ovat Kaustisen Kamarimusiikkiviikon nuoret taiteilijat – Konsertteja riittää koko ensi viikolle

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kaustisen Kamarimusiikkiviikon tämän vuoden nuoret taiteilijat ovat kaustislainen kontrabasisti Veikko Virkkala ja kokkolalaislähtöinen käyrätorvisti Iiro Koskinen.

Virkkala on kasvanut muusikkoperheessä, joten hänelle oli luonnollista alkaa itsekin soittaa. Soittaminen käynnistyi Näppäreistä ja viulusta, joka vaihtui kuitenkin myöhemmin selloon.

– Selloa soitin pitkään, loppuvaiheessa yhdessä kontrabasson kanssa. Kun olin tehnyt sellosta 3/3-tutkinnon, vaihdoin kokonaan bassoon. Rumpuja olen myös soittanut pitkään, Virkkala kertoo.

Kaustisen musiikkilukion abiturientti soittaa koulussa monissa yhtyeissä, joiden genret ulottuvat "jazzista rockiin". Näppäreissä hän soittaa ja opettaa kansanmusiikkia, ja lisäksi on klassisen musiikin orkesteriperiodeja.

Jotain nuoren muusikon monipuolisuudesta kertoo se, että perjantaina Kaustisen musiikkilukion konsertissa hän esiintyi niin jousiorkesterissa, kansanmusiikkiryhmässä kuin jazz-bändissäkin.

Virkkalan tavoitteena on päästä lukion jälkeen jatkamaan musiikkialan opintoja, ja ykkösvaihtoehtona Pop- ja Jazz Konservatorio Helsingissä.

Valintaa Kamarimusiikkiviikon nuoreksi taiteilijaksi Virkkala pitää hienona asiana.

– On kiva päästä soittamaan yhdessä Tobben kanssa. Hän on sellainen muusikko, jonka kanssa yhteinen kieli löytyi nopeasti.

Virkkala soittaa Kamarimusiikkiviikon aikana avainviulisti Torbjörn Näsbomin kanssa koulukonsertteja Kaustisella ja Kruunupyyssä sekä kahvikonsertin Nikulan kylätalolla. Hän iloitsee erityisesti siitä, että hän pääsee soittamaan omassa vanhassa koulussaan Puumalassa.

– Soitamme kansanmusiikkipohjaisen ohjelmiston. Siinä on kaustislaista ja ruotsalaista perinnemusiikkia ja meidän molempien omia sävellyksiä.

Virkkala kuvaa omia kappaleitaan vähän modernimmaksi kansanmusiikiksi. Sävellysideoita hänellä on pyörinyt päässä pitkään, mutta nuottipaperille asti ne eivät juuri päätyneet ennen musiikkilukion musiikkidiplomikonserttia. Sen hän suoritti viime vuoden lopulla.

– Siinä kaikki kappaleet olivat omia sävellyksiäni, paitsi yksi ruotsalainen, johon olin tehnyt sovituksen.

Virkkalan mielestä sillä, että on kasvanut ympäristössä, jossa musiikkia kuulee ja tehdään koko ajan, on ollut suuri merkitys hänen omalle muusikkoudelleen. Hän sanoo kyllä ajoittain miettineensä muitakin uravaihtoehtoja, mutta lopulta oli aika selkeää suunnata musiikkiin. Elämä ei kuitenkaan ole pelkkää soittamista. Virkkala tekee kotona maatilahommia ja on töissä Nikulan raviradalla, aina kun ehtii.

– Ne ovat hyvää vastapainoa soittamiselle.

Iiro Koskinen. Erno Toikka

Kokkolalaislähtöinen Iiro Koskinen on soittanut käyrätorvea 6-vuotiaasta saakka. Soittimen valinta oli alun perin hänen perheensä ansiota, mutta yläasteikäisenä hän innostui soittamisesta niin, että ammattimuusikon ura alkoi kiinnostaa.

– Minua opetti Keski-Pohjanmaan konservatoriossa Hanna Patana. Hän oli hyvin kannustava ja antoi ymmärtää, että soittamisesta voisi tehdä ammatin, Koskinen kertoo.

Ratkaisevaa olivat kokemukset orkesterissa soittamisesta. Niitä Koskinen sai sinfoniaorkesteri Vivosta sekä Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin kanssa tehdyistä Kokkolan orkesterin konserteista.

Nyt Koskinen opiskelee kolmatta vuotta Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa. Arki täyttyy soittamisesta – omasta harjoittelusta, soittotunneista ja muista Sibelius-Akatemian tunneista.

– Olen juuri hakemassa vaihto-opintoihin Saksaan. Vaihdon jälkeen varmaan tiedän, teenkö maisterintutkinnon Suomessa vai ulkomailla, Koskinen kertoo.

Valinnasta Kaustisen Kamarimusiikkiviikon nuoreksi taiteilijaksi Koskinen on innoissaan. Hän esiintyy tapahtumassa ensi torstaina yhdessä sopraano Helena Juntusen ja pianisti Eveliina Kytömäen kanssa. Koskinen soittaa konsertissa Franz Schubertin sopraanolle, pianolle ja käyrätorvelle säveltämän Auf dem Strom -teoksen.

– Se on ihana kappale, käyrätorvistien kamarimusiikkihelmi, hän kuvaa.

Kun konsertin ohjelmaa mietittiin, Tiila Kangas ehdotti myös Toivo Kuulan kappaleita, joista Koskinen valitsi Syystunnelman. Lisäksi kuullaan teosharvinaisuus: säveltäjältä kesken jäänyt Andante käyrätorvelle ja pianolle. Sen on täydentänyt Jussi-Matti Haavisto vuonna 2016, ja sen esitti muutama vuosi sitten Tommi Hyytinen.

Koskinen kuvaa olevansa Andanten kanssa uudessa tilanteessa, sillä Hyytisen esityksestä ei ole tallennetta, ja nuoteissa ei ole juurikaan esitysmerkintöjä. Tilaa omalle tekemiselle siis on.

Kamarimusiikkiviikon lopuksi Koskinen soittaa myös Kamarimusiikkitalkoot-konsertissa. Itse festivaalilla hän ei ole koskaan aiemmin käynyt.