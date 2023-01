Sampo Latvalan mielipidekirjoitus: Aborttien määrä on kestämätön – Onko Suomi enää kristillinen maa?

Eduskuntavaalit

Meistä suomalaisista on sanottu, että olemme kristillinen maa. Tällä on tarkoitettu meidän kaikkein sisimmäistä tuntoa – uskoa Pyhään Kolminaisuuteen: Jumalaan, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen.

Vuonna 2021 suomalaisia syntyi 49 594. Samana vuonna suomalaisia kuoli 57 659. Tuona aikana raskaudenkeskeytyksiä eli abortteja tehtiin 7 634.

Abortti tarkoittaa raskauden keinotekoista päättämistä, joka ei ole synnytys ja joka johtaa yhden tai useamman alkion tai sikiön kuolemaan ja jossa alkion tai sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeytystä.

On kestämätöntä, että hyvinvointiyhteiskunnassa tehdään vuosittain lähes 8 000 raskaudenkeskeytystä, joista suurin osa sosiaalisin perustein.

Mielestäni ihmeellistä on se, että näin tapahtuu Suomessa, jonka pitäisi olla sivistysvaltio ja ihmiselämää suojeleva maa. Kysyn siis, onko Suomi enää kristillinen maa, jossa ihmiselämä on pyhä ja arvokas?

Millainen on yhteiskunta, jossa sen keskeisin vastaus odottavien äitien sosiaalisiin ongelmiin on elämän lopettaminen? Eikö myös vaihtoehtoja, vaikkapa adoptoitavaksi antamista tulisi lisätä?

Arvoisa hyvä lukija, pysähdy tämän asian äärellä hetkisen ja mieti miten tämä on mahdollista! Kyseessä on täysin poliittinen päätös, jota tukevat kaikki muut eduskuntapuolueet, paitsi kristillisdemokraatit.

Aborttia on perusteltu naisen ihmisoikeutena ja se on säädetty osaksi seksuaaliterveyspalveluita. Tällä perusteella abortin kustannukset ovat yhteiskunnan maksettavana. Siksi jokaisella meillä on vastuu syntymättömien lasten elämästä.

Yksinkertaisemmin tätä vastuuta voi ilmaista äänestämällä. Kristillisdemokraatit tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden kevään 2023 eduskuntavaaleissa, teemalla ”Koko Suomeen suunnan muutos”.

Abortti ei ole ihmisoikeus eikä perusoikeus. Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa on säädetty oikeudesta elää, ei oikeudesta lopettaa elämä.

Vanha kansan viisaus kuuluu: ”Yhteiskunta on vain niin vahva kuin on sen heikoin lenkki”. Kansa joka ei arvosta ja kunnioita elämää on väistämättä tuhon tiellä.

Sampo Latvala

kansanedustajaehdokas (kd.)

Alajärvi