Pääkirjoitus: Lapsille ja nuorille on tarjottava journalismia turvallisiksi rakennuspuiksi

Uutistenviikko on media-alan teemaviikko, joka on omistettu lapsille ja nuorille. Toivottavasti nimenomaan tämä kohderyhmä lukee Keskipohjanmaata tänäänkin. Teemaviikkoa kutsuttiin aikaisemmin sanomalehtiviikoksi nykyisen uutisten viikon sijasta.

Tarkoitus ei ole sormi pystyssä päivitellä, miksi nuoret eivät lue sanomalehtiä vaan kertoa journalistisin periaattein tehdystä sisällöstä, kertoa toimitusten toiminnasta ja kuunnella myös nuoria itseään.

Uutismedian liitto arvioi, että luotettava media lisää ymmärrystä maailmasta. Sen avulla on turvallista rakentaa omaa ajattelua ja arvomaailmaa.

Media ja uutiset kiinnostavat lapsia ja nuoria. Välttämättä he eivät ole kiinnostuneita paperisen sanomalehden rapinasta, mutta sisällöistä joka tapauksessa. Myös lasten ympärillä oleva maailma on muuttunut, kun aikuiset lukevat uutisia älypuhelimen kautta, joten lehti ei näy kodeissa. Televisiouutisiakaan ei seurata samaan tapaan tiettynä kellonaikana uutislähetyksen aikana, vaan uutiset katsotaan ja kuunnellaan silloin, kun se kullekin kuluttajalle itselleen sopii.

Toisaalta on olemassa esimerkkejä nuorille suunnatuista paperisistakin tuotteista. Käsin kosketeltavalla lehdellä on mahdollisesti erilainen arvo kuin nopealla uutisvirralla. Tärkeintä on kuitenkin, että lapset ja nuoret lukevat ja oppivat tietämään, mikä ero on journalismilla ja kavereiden tekemällä arvelulla tai kuulopuheella.

Medialiitolle tehdyn tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät vapaata mediaa erittäin tärkeänä demokratialle.

Lisäksi 92 prosenttia arvioi vapaan median tuottaman luotettavan tiedon tärkeäksi suomalaisten henkiselle huoltovarmuudelle poikkeusoloissa ja kriisitilanteissa. Yhtä suuri osuus vastaajista pitää lukutaidon kannalta tärkeänä, että Suomessa julkaistaan lapsille ja nuorille suunnattua mediaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On arvokasta, että päiväkodeissa ja kouluissa halutaan nykyäänkin osallistua uutisten viikkoon. Nykyisessä maailmantilanteessa sille on erityisesti tarvetta.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.