David Petterssonin mielipidekirjoitus: Hallitus on epäonnistunut alkutuotannon suojelussa

Eduskuntavaalit

Kenellä on vastuu siitä, että kuluneella hallituskaudella Suomen valtionvelka on noussut miljardeilla? Ovatko äänestäjät valinneet vääriä poliitikkoja? Ovatko hallituspuolueiden poliitikot yksin vastuussa? Vai johtuuko kaikki ulkoisista olosuhteista?

Kysymykseni ovat hieman provosoivia, mutta niissä on myös vakava puoli. Rehellinen vastaus on, että kaikki kolme asiaa ovat vaikuttaneet tilanteeseen, jossa nyt olemme.

Tärkeämpi kysymys kuitenkin on se, että miten pääsemme pois tästä velkakierteestä? Ulkoisiin olosuhteisiin, kuten sota tai pandemia, on vaikea vaikuttaa. Vastuu siitä, että pääsemme tilanteesta, jossa valtionvelka kasvaa jatkuvasti, on äänestäjillä vaaleissa ja vaalien jälkeen poliitikoilla.

Viimeiset neljä vuotta Suomea hallinneen liberaalin vihervasemmistohallituksen suurin ongelma on siinä, että se antaa kansalaisille enemmän ja enemmän, mutta ei kerro mistä resurssit otetaan.

Näin hallitus on alentanut päivähoitomaksuja, maksanut osan opintolainoista, maksanut koronatukea, sähkötukea, huoltovarmuustukea, kiinteistöverotukea ja niin edelleen. Mistä se ottaa rahat kaikkeen tähän?

Tämä kysymys on tärkeä, koska hallitus samanaikaisesti aktiivisesti vähentää veropohjaa vastustamalla maanviljelyä. Se haluaa vähentää metsiemme hakkuita, vähentää ruoan tuotantoa, kieltää turpeennoston.

Olisihan se hyvä, jos selviytyisimme ilman ruokaa ja turve-, turkis- ja metsätuotteiden tuomia tuloja. Todellisuus ei kuitenkaan mahdollista sitä. Tarvitsemme merkittäviä tuloja, joita alkutuotantomme voi tuottaa, voidaksemme ylläpitää terveydenhuoltoa, kouluja, päivähoitoa, infrastruktuuria jne.

Nykyinen hallitus on huolestuttavasti epäonnistunut suojelemaan alkutuotantoa.

On uskomatonta, että meillä on Suomessa poliitikkoja, jotka ovat valmiita luopumaan turkistuotannosta. Vuoden 2021 viennin arvo oli 362 miljoonaa euroa ja enimmillään 810 miljoonaa euroa vuonna 2013. Tämä oli siis rahaa, joka virtasi Suomeen.

Vuonna 2021 turkiselinkeino maksoi veroja ja sosiaaliturvamaksuja Suomelle 87 miljoonaa euroa. Summa vastaa enemmän kuin mitä Pohjanmaan hyvinvointialue joutuu säästämään seuraavien kolmen vuoden aikana.

Onneksi näyttää siltä, että edessä on hallituksen vaihdos. Kristillisdemokraateilla on hyvät mahdollisuudet päästä seuraavaan hallitukseen ja osaltaan edistää taloudellisesti kestävää politiikkaa.

Tarvitsemme uuden suunnan poliitikoilta, jotka antavat edellytyksiä jatkaa ruoan tuotantoa ja arvostavat suomalaisia yrittäjiä.

David Pettersson

kansanedustajaehdokas (kd.)

Pedersöre