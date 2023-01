Pekka Haavistolta uutta Nato-tietoa: Suomi tarttui viipymättä Turkin presidentin lausuntoon, että Suomen jäsenyys olisi mahdollista hyväksyä ennen Ruotsia



Suomen ja Ruotsin yhteinen Nato-matka on erkaantumassa eritahtiseksi. Ulkoministeri Pekka Haavisto (vasemmalla) kertoi uudesta käänteestä Nato-tiehemme hetki sitten. Kuva Haaviston aiemmasta tapaamisesta Yhdysvaltojen ja Ruotsin kollegojen kanssa.

Helsinki Suomen Nato-jäsenyyden tavoittelu on saattanut liikahtaa hivenen eteenpäin – mutta tarkoista yksityiskohdista ei ole varmuutta. Suomen tavoitteena on edelleen liittyä yhdessä Ruotsin kanssa puolustusliittoon, mikä monen lähteen mukaan on myös yleinen tavoitetila Nato-maissa.