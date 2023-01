Pääkirjoitus: Nato-asiassa ei ole syytä provosoitua

Nyt puhutaan siitä, voisiko Suomi liittyä Natoon ilman Ruotsia. Kuohuntaa syntyi, kun äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludan poltti Koraanin Tukholmassa toissa lauantaina järjestetyssä mielenosoituksessa. Turkin hermostumista ei vähentänyt se, kun presidentti Recep Tayyip Erdoğania muistuttava nukke laitettiin roikkumaan Tukholman kaupungintalon edustalle.

Suomessa herättiin sunnuntaihorroksesta Erdoğanin väläyttäessä mahdollisuutta, että Turkki voisi ratifioida Suomen jäsenyyden mutta ei Ruotsin jäsenyyttä. Tähän asti Suomi on linjannut, että naapureiden Nato-tie on yhteinen. Myös Nato on tuonut esiin Suomen ja Ruotsin yhtäaikaisen Nato-jäsenyyden merkityksen.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Suomi otti välittömästi sunnuntaina yhteyttä Nato-jäsen Turkkiin, jonka tossun alla Suomi ja Ruotsi odottavat ratifiointia. Suomen kärsivällisyys tässä pallottelussa ei ole ainakaan ulospäin päättymässä eikä sellaiseen ole varaakaan. Maanantain tiedotustilaisuudessa ulkoministeri Haavisto korosti, että monet maat ovat tarjonneet Suomelle turvatakuita prosessin ajaksi. Tämä merkinnee sitä, että aikaa ratifiointiin on.

Nyt ei Turkin presidentin heitoista kuulu provosoitua, sillä maassa seurataan silmä tarkkana Suomen ja Ruotsin reaktioita. Haaviston viime viikon lipsahdus "toisestakin mahdollisuudesta" herätti huomiota, mutta ulkoministeri paikkasi asian nopeasti. On ihan eri asiassa, miten jäsenyysasiaa käsitellään julkisuudelta piilossa. Se ei tarkoita, etteikö Haavisto kertonut ääneen sen, mitä kabineteissa puhutaan.

Kuten on useita kertoja todettu, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan näyttää valtaansa ja tekee sisäpolitiikkaa vaalien alla. Tähän tuskin voidaan Suomessa vaikuttaa yhtään mitenkään. Suomen linja on siis edelleen virallisesti yhteinen Nato-tie Ruotsin kanssa. Samaan aikaan Suomessa epäilemättä arvioidaan sitäkin vaihtoehtoa, että samanaikainen Nato-jäsenyys ei toteutuisi. Nato-Suomi turvaisi myös Ruotsin ja Itämeren aluetta.

Suomi ja Ruotsi ovat tehneet hakemuksensa omista turvallisuuslähtökohdistaan. Olisi aika outoa, jos näin ei olisi. Se ei tarkoita, etteikö Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyöllä ja yhtäaikaisella Natoon menolla olisi merkitystä. Provosoitumisen sijasta nyt on edettävä asiapohjalta.

Tiina Ojutkangas

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.