Eduskunnan on määrä äänestää tällä viikolla translaista. Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Seta ry:n vaatima lakiuudistus esimerkiksi erottaisi toisistaan sukupuolen juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisen prosessin. Tähän mennessä sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään on vaatinut lääkärin lausuntoa. Jatkossa se perustuisi henkilön omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksestaan.

Toinen merkittävä muutos olisi, ettei sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään vaatisi enää todistusta siitä, että kyseinen henkilö on steriloitu tai muusta syystä lisääntymiskyvytön. Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka vaatii pakkosterilointia, mikä on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen mukaan ihmisoikeusloukkaus.

Lakimuutoksen käsittely on herättänyt monenlaisia keskusteluja, mikä on ymmärrettävää, sillä kyse on isosta asiasta. Vihapuhe ei ole kuitenkaan koskaan ymmärrettävää, ei varsinkaan eduskunnan istuntosalissa. Esimerkiksi perussuomalaiset pelkäävät, että biologiset miehet käyttäisivät uutta lakia hyväkseen menemällä naisten pukuhuoneisiin. Tällaiset heitot ovat valtavia loukkauksia transnaisia kohtaan.

Keskustelin jokin aika sitten transnaisen kanssa. Erityisesti transition alkuvaiheessa hän kohtasi naistenvessassa ihmettelyä, että oletkohan nyt aivan oikeassa paikassa. Naisen teki mieli kysyä näissä tilanteissa, kuka tulee hänen henkivartijakseen miestenvessan puolelle. Hän nimittäin tiesi, että se olisi hänelle suuri turvallisuusriski.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tämä nainen hoksautti myös siitä, ettei transitio ole elämän täydelliseksi muuttava prosessi. Transnainen ei tule ikinä olemaan tavallinen nainen suuren joukon silmissä, vaikka hän tekisi kaikki mahdolliset fyysiset ja juridiset muutokset. He kokevat painetta siitä, että olisivat hyvännäköisiä, niin sanotusti läpimeneviä naisia. Olo on usein keskeneräinen, kiitos ulkopuolisen paineen ja sen, miten transnaiset usein esiintyvät mediassa: täydellisessä pakkelissa upeine vaatteineen ja asusteineen. Kaikilla transnaisilla ei ole edes varaa sellaiseen.

– Jotkut säästävät monta, monta vuotta, eikä välttämättä ikinä saa kaikkea, mitä haluaisi. Ja heidän pitää vain elää sen asian kanssa. Surullinen fakta on se, että jotkut eivät edes elä. Osa päättää oman elämänsä, koska hei eivät vain jaksa. He eivät jaksa sitä yhteiskunnallista painetta ja kaikkea sitä itsensä kanssa kamppailua, transnainen kertoo.

Ei ole helppoa olla sitä, mitä ei ole aina kehollisesti ollut. Tapahtui lakiuudistuksen kanssa mitä hyvänsä, transihmisten loukkaamisen on loputtava.