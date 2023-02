Pohjois-Pohjanmaan liikenneonnettomuuksia tutkiva Tapio Kyngäs muistaa lapsuudestaan vaarallisen mutkan, jossa sattui usein onnettomuuksia: "Sieltä se kipinä on varmaan lähtenyt"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kun onnettomuusauto tuodaan korjaamolle, Tapio Kyngäs selvittää aluksi, onko onnettomuuteen joutunut auto ollut tieliikennekelpoinen ja katsastettu.

Sitten hän tutkii ajoneuvon perinpohjaisesti: jarrujen ja hallintalaitteiden kunnon, turvatekniikan toimivuuden. Onko lasinpesunestettä ollut? Entä miten huurteenpoisto on toiminut? Lisäksi tutkitaan vauriot ja se, miten ajoneuvo on kestänyt törmäyksen.

Joskus autoihin on tehty muutoksia, jotka pahentavat vammoja tai onnettomuusriskiä. Esimerkiksi takakontissa ollut äänentoistolaite on voinut lentää törmäyksessä autossa olleiden niskaan.

Ohjainlaitteista on mahdollista saada tietoa auton viimeisistä hetkistä ennen onnettomuutta. Kyngäs luettelee selvitettäviä asioita: nopeus, hidastuvuus, g-voimat, jarrutuksen alkaminen, ohjauspyörän asento ja törmäysten suunta sekä lukumäärä.

"Missään muussa maassa ei ole tällaista puolueetonta onnettomuustietoa kuin Suomessa." Tapio Kyngäs Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan jäsen

Ohjainlaite on samanlainen kuin lentokoneiden mustat laatikot, jotka tallentavat tietoja.

– Tietojen luenta ajoneuvoista on yleistynyt melko hitaasti, koska järjestelmien avaaminen luentaan ei ole ollut pakollista. Heinäkuussa 2024 tietojen luentajärjestelmät tulevat pakollisiksi uusissa autoissa, Kyngäs kertoo.

Kyngäs toimii Pohjois-Pohjanmaan liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnassa. Päivätyötään hän tekee Oulun seudun ammattiopistossa autotekniikan lehtorina.

"Joku päivä sattuu onnettomuus, jossa akkupalo syttyy." Tapio Kyngäs

Kyngäs vastaa tutkijaryhmässä ajoneuvojen teknisestä tutkinnasta. Ryhmässä on myös poliisi, lääkäri, toinen ajoneuvotekninen jäsen, psykologi sekä tie- ja katurakentamisen ammattilainen.

Tapio Kyngäs tutkii aina, onko onnettomuusauton turvatekniikka ollut kunnossa ja toiminut oikein. Hän tarkistaa muun muassa, miten auton turvavyöt ovat toimineet. Sami Peltoniemi

Varsinaisella onnettomuuspaikalla Kyngäs pyrkii yhteistyössä viranomaisten ja muiden lautakunnan jäsenten kanssa luomaan kokonaiskuvan tapahtumista: mitä on tapahtunut, kuka on törmännyt kehenkin ja mitä vaurioita on tullut.

Tarkempi tutkimus tehdään korjaamolla, koska liikennettä ei haluta seisottaa pitkään ja tutkimuksissa tarvitaan usein erityisiä työkaluja.

Suomen teillä kuoli 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa joinain vuosina yli tuhat ihmistä.

Tilanne oli niin huolestuttava, että presidentti Urho Kekkonen vaati uudenvuodenpuheessaan vuonna 1973 parannuksia liikenneturvallisuuteen. Lähes puolet puheesta käsitteli aihetta.

– Investointeja liikenneturvallisuuteen on välttämättä lisättävä. Useat tällaiset sijoitukset ovat kannattavia pelkästään kansantaloudellisissa arvoissa mitattuina – inhimillisistä puhumattakaan, Kekkonen sanoi puheessa.

Työ liikenneturvallisuuden parantamiseksi oli kuitenkin jo aloitettu. Yksi toimista oli liikenneonnettomuuksien järjestelmällinen tutkinta.

Vuonna 1968 Uudenmaan lääniin perustettiin liikenneonnettomuuksien tutkintalautakunta. Muutamassa vuodessa Suomen jokaiseen lääniin perustettiin oma lautakuntansa.

Ne koostuivat 1970-luvun puolivälissä neljästä asiantuntijasta: poliisista, lääkäristä, katsastusmiehestä ja tie- ja vesirakennuslaitoksen liikenneturvallisuusinsinööristä.

Lautakuntien tehtävänä oli tutkia kaikki läänin alueella tapahtuneet kuolemaan johtaneet onnettomuudet ja esittää suositukset vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi.

Tietoa alkoi kertyä, ja sen perusteella tieliikennettä ja ajoneuvoja pystyttiin kehittämään turvallisemmiksi.

Kyngäs on tutkinut liikenneonnettomuuksia tutkijalautakunnassa 1990-luvun lopulta lähtien. Takana on jo yli 350 onnettomuusauton tutkinta.

Kyngäs on ollut kiinnostunut liikenneonnettomuuksista lapsuudestaan lähtien. Hänen kotinsa lähellä kulkevassa tiessä oli vaarallinen mutka, jossa sattui usein onnettomuuksia.

Niistä puhuttiin usein kylällä. Kerran Kyngäs näki itsekin kahden auton onnettomuuden. Toisen kerran hän meinasi jäädä auton alle tiukassa 90 asteen mutkassa.

– Sieltä kipinä on varmaan lähtenyt.

Tapio Kyngäs on työskennellyt myös katsastusmiehenä. Sami Peltoniemi

Kiinnostus onnettomuustutkinnoista kasvoi, kun Kyngäs työskenteli 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa katsastusmiehenä. Hänen esihenkilönsä toimi tutkijalautakunnassa. Myös Tuulilasi-lehdessä julkaistut jutut lautakunnan toiminnasta tuli tarkasti luettua.

Fakta Tutkijalautakunnat Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat tutkivat kaikki Suomessa tapahtuneet kuolemaan johtaneet tie- ja maastoliikenneonnettomuudet. Lautakunnat tutkivat myös muita kuin kuolemaan johtaneita onnettomuuksia Vuosittain tutkitaan 300–350 onnettomuutta. Lautakunnat ovat tutkineet yhteensä noin 15 000 kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Tehtävänä on selvittää onnettomuuteen johtaneet tekijät ja tehdä turvallisuutta parantavia esityksiä. Suomessa toimii 20 tutkijalautakuntaa, joissa on noin 250 jäsentä.

– Oli helppo vastata kyllä, kun silloinen Pohjois-Suomen liikkuvan poliisin päällikkö soitti minulle ja kysyi mukaan.

Kyngäs korostaa, että tutkijalautakunnan tavoitteena ei ole määrittää onnettomuuden syyllisyystekijöitä. Jos näin toimittaisiin, ihmiset eivät kertoisi tietojaan niin avoimesti tutkijoille.

– Tavoitteenamme on löytää riskitekijät kyseiseen onnettomuuteen. Me lähdemme liikkumaan aikajanassa taaksepäin ja katsomme, mitkä tekijät mahdollistivat onnettomuuden syntymisen.

Loppuraportissa ryhmä esittää korjaus- ja parannusehdotuksia. Ne voivat koskea ajoneuvoja, teitä tai muita liikenteeseen liittyviä rakenteita.

Mies ja lapsi kuolivat kahden henkilöauton kolarissa Oulussa vuonna 2010. Risto Rasila

Tutkimuksissa saadut tiedot talletetaan Onnettomuustietoinstituutin (OTI) järjestelmiin. Niitä käytetään liikennettä käsittelevissä tutkimuksissa, opinnäytetöissä ja lakiuudistuksia tehtäessä.

Kyngäksen mukaan tutkijalautakunnan tärkein tehtävä on tuottaa puolueetonta ja monipuolista tietoa.

– Missään muussa maassa ei ole tällaista puolueetonta onnettomuustietoa kuin Suomessa. Olemme pystyneet keräämään tällä tavalla tosi kattavasti tietoa.

Sähköautojen tutkintoja on Kyngäksen mukaan ollut vielä hyvin vähän, valtakunnallisesti 5–10 vuodessa. Ne kuitenkin lisääntyvät, kun sähköautojen määrä kasvaa.

Lähtökohtaisesti sähköautojen tutkinta on hyvin samanlaista kuin polttomoottoriautojen, eivätkä ne ole Kyngäksen mukaan onnettomuustilanteissa vaarallisempia. Ne eivät syty sen herkemmin palamaan.

Kyngäs on kuitenkin huolissaan muutamasta asiasta, vaikka riskit ovat pienet. Ensinnäkin onnettomuuteen joutuneesta sähköautosta voi saada sähköiskun.

– Autot on suojattu monella tavalla, ettei sähköiskua voisi saada. Tekniikassa on kuitenkin aina mahdollisuus, että jokin menee mönkään ja onnettomuusauton jossain osassa on korkeajännite.

Kyngäksen tietojen mukaan kukaan ei ole Suomessa saanut sähköiskua kolariin joutuneesta sähköautosta, mutta hän pitää riskiä todellisena.

Toinen riski liittyy sähköautojen mahdollisiin akkupaloihin. Palossa akusta vapautuu ilmaan myrkyllisiä yhdisteitä, joista fluorivedyt ovat erittäin vaarallisia.

Pelastajien ja tutkijoiden lisäksi vaarassa ovat onnettomuuspaikalle ensimmäisenä saapuvat sivulliset. Tulipalo voi saada alkunsa esimerkiksi akussa olevasta oikosulusta.

Kyngäksen mukaan yksikään onnettomuuteen joutunut sähköauto ei ole syttynyt Suomessa palamaan. Riski on kuitenkin olemassa.

– Joku päivä sattuu onnettomuus, jossa akkupalo syttyy.

Raskaan ajoneuvon kanssa kolariin joutunut hybridiauto. Korkeajänniteakut sijaitsevat kyseisessä autossa takapenkin selkänojan takana. Neosng Guest

Kyngäs pitää ongelmana myös sitä, ettei turmassa pahoin vaurioituneille sähköautoille ole valvottuja paikkoja, jonne ne voitaisiin viedä.

Autoa ei voi viedä asuinalueen parkkipaikalle odottamaan, koska se voi syttyä itsestään palamaan vielä monta päivää onnettomuuden jälkeen. Palo voi saada alkunsa, kun akussa oleva oikosulku alkaa tuottaa lämpöä akkukennostoon.

Ongelmia on Kyngäksen mukaan myös sähköautojen valmistajien toiminnassa. Jotkut valmistajat antavat hyvin tarkat ohjeet akkujen kanssa toimimiseen, toisten ohjeet taas ovat heikkoja.

Menetelmät myös vaihtelevat valmistajittain. Tämä vaikeuttaa muun muassa pelastajien työtä, kun heidän pitää selvittää, miten kyseisen merkin autopalo sammutetaan.

Sama ongelma koskee autojen tekemistä jännitteettömiksi. Eri valmistajien autoihin se tehdään eri tavalla.

Kyngäksellä on kokemusta myös siitä, ettei jännite ole hävinnyt, vaikka hän on toiminut ohjeiden mukaan.

Kyngäs on tutkinut aihetta Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyössä, jonka OTI tilasi. Hänen mielestään autoon voitaisiin liimata tarra, kun siitä on poistettu jännite. Tarralla voitaisiin myös varoittaa, jos autoa ei ole vielä tehty turvalliseksi lähestyä.

Kyngäs kaipaa asiasta yhteisiä pelisääntöjä valmistajille.

– EU:n pitäisi määrittää valmistajille yhteiset säännöt. Onhan autoissa muitakin sääntöjä, jotka velvoittavat valmistajat toimimaan tietyllä tavalla.

Esa Räty

liikenneturvallisuuspäällikkö