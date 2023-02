Tekoälyn kehitys kehittyy. Netissä osoitteessa chat.openai.com voi esittää Chat GPT-tekoälychattibotille tehtäviä ja kysymyksiä. Esimerkiksi kysymykseen ”Mikä on elämän tarkoitus?” chattibotti antoi seuraavan vastauksen:

”Elämän tarkoitus on filosofinen kysymys, josta on keskusteltu läpi ihmiskunnan historian. Eri ihmisillä on erilaisia uskomuksia ja näkemyksiä elämän tarkoituksesta. Jotkut uskovat, että elämä on vain matka, josta on nautittava, kun taas toiset uskovat, että sillä on korkeampi tarkoitus tai hengellinen merkitys. Loppujen lopuksi elämän tarkoitus voi olla erilainen jokaisella yksilöllä ja se voi muuttua ihmisen eliniän aikana.”

Chattibotin vastauksessa ei esitetty yksilöityjä vaihtoehtoja, vaan se oli luonteeltaan kuvaileva. Millainen sitten vastauksen pitäisi olla, jotta sen voisi kokea olevan oikean? Vastauksen pitäisi ottaa kantaa niin sanottuihin perimmäisiin kysymyksiin, kuten kusta tulemme ja minne menemme. Ja miksi? Oikean vastauksen voisi tunnistaa siitä, että se ikään kuin ”kolahtaa” sisimmässä ja synnyttää Ahaa-elämyksen.

Kauko Manner

Kokkola