Pasi Backmanin mielipidekirjoitus: Huomio myös sisäiseen turvallisuuteen

Sota Euroopassa on nostanut turvallisuusajattelun poliittiseen keskiöön. On hyvä, että Suomi on tiellä kohti läntisen arvoyhteisön puolustusliittoa Natoa. Ulkoisen turvallisuuden lisäksi olemme nähneet kasvavia haasteita myös sisäisen turvallisuuden ja omavaraisuuden saralla. Näihin kysymyksiin on päättäjien vastattava määrätietoisesti.

Energia: Sähköverkot ovat elintärkeitä monessa mielessä, myös kriisitilanteissa, ja ne olisi pystyttävä lunastamaan takaisin valtiolle. Siihen tarvittava raha voidaan ottaa myymällä muita ei-strategisesti merkittäviä omistuksia. On tuettava määrätietoisesti siirtymää kohti monipuolista ja hajautettua sekä älykästä energiantuotantoa ja infrastruktuuria. Avainsana on omavaraisuus.

Vetytalous synteettisine polttoainetuotantoineen on satsauksen arvoinen kokonaisuus. Euro kotimaassa tuotettuun polttoaineeseen jää myös kotimaahan. Parhaimmillaan laajasta vetytaloudesta voidaan rakentaa uutta vientiliiketoimintaa.

Kotimainen ruoka: Ruuan tuotantoketjuja on kehitettävä siten, että maatalousyrittäjät ja elintarviketuottajat voivat tehdä työtään kannattavasti. Nykyisellä tilojen lopettamistahdilla maamme elintarvikeomavaraisuus vaarantuu nopeasti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Markkinoita on pyrittävä kehittämään monipuolisemmiksi. Valtio voi vaikuttaa tähän esim. lainsäädännöllä ja verotuksella. Nykyinen duopoli S+K on liian määräävässä markkina-asemassa suhteessa kotimaisiin tuottajiin. Kilpailua on kyettävä kauppaportaassa lisäämään vaikkapa kaavoituksella.

Rikollisuus: Ihmisten on voitava kulkea kaduilla ilman pelkoa ryöstetyksi tai pahoinpidellyksi tulemisesta. Poliisilla on selkeä kuva siitä, millaisia toimenpiteitä ikävän kehityksen kääntämiseksi tarvitaan. Virkavallalle on tarjottava kaikki ne keinot ja välineet, jolla kaupunkimme pidetään turvallisena asukkailleen myös jatkossa.

Pasi Backman

kansanedustajaehdokas (liik.)

Liike Nyt Oulun piirin pj.

varavaltuutettu, Oulun kaupunki ja Pohde