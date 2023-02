Juhani Löfbackan mielipidekirjoitus: Onko Inkoon suunnitelma liian hyvää ollakseen totta?

Eduskuntavaalit

Tuo sanontahan on aina ollut varoitus olla uskomatta kaikkeen mitä luvataan. Mutta yhtä kaikki, se on myös hidastanut yhteiskuntien kehittymistä ja uusien innovaatioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Sellainen kaiku on vähän norjalaisen Blastrin neljän miljardin investoinnissa Inkooseen.

Fossiilivapaan teräksen tuotanto on kuitenkin aivan varmasti tulevaisuutta, samoin kuin siihen liittyvä päästötön vety. Lisäksi Euroopan tahtotila vähentää riippuvuuksiaan muuhun maailmaan ja kehittää omaa tuotantoaan on tullut Venäjän hyökkäyksen jälkeen osaksi tulevaisuutta ja omavaraisuustavoitetta.

Isot ennusmerkit ovat siis kohdallaan, ja Suomella ei ole varaa pyllistää tuon kokoluokan mahdollisuuksille. Maailma on muuttunut aina – joskus hitaammin ja huomaamattomammin, mutta nyt vauhdilla ja rytisten. Venäjä on hyökkäyksellään itse asiassa vauhdittanut Euroopan valtioiden halua olla tulevaisuudessa kehityksen kärjessä.

Rahoituksen keräämisessä norjalaisten hankkeelle tukeudutaan yksityiseen pääomaan, ja Suomen valtiolle jää vain toiminnasta syntyvä hyöty verotuloina ja työpaikkoina. Elinkeinoministeriön mukaan neuvotteluvaiheessa on useampiakin vedyn tuotantoon ja akkuteollisuuteen tukeutuvia hankkeita.

Viranomaisten ensisijainen tehtävä on tehostaa luvitusten vauhdittamista, että hankkeet päätyvät Suomeen. Byrokratian hitauden vuoksi niiden menettäminen koskisi meitä kaikkia, mutta myös tulevia sukupolvia.

Nykyisen hallituskoalition puolustama linja näyttää hiljalleen kantavan kaunista hedelmää. On parempi olla kisaan lähdettäessä nykyaikaisella menopelillä ensimmäisessä lähtöruudussa kuin vanhalla ravurilla viimeisessä.

Tämä kuitenkin täysin vanhoja ravureitakaan ylenkatsomatta – he ovat tehneet jo pitkän päivätyön ja ansaitsevat lepoa.

Vaikka maailmassa on tällä hetkellä paljon huolia ja kärsimystä, niin on olemassa myös valoisia ja vauraita tulevaisuuden näkymiä.

Juhani Löfbacka

kansanedustajaehdokas (sd.)

Ylivieska