– Toivottavasti tästä on päästy. Läppärit ja kirjat ovat kalliita ja siksi niiden maksuttomuus on vain hyvä asia. Silti oppilashuollossa on yhä haasteita. Esimerkiksi meillä kaikki halukkaat eivät mahdu opiskelija-asuntolaan. Painotamme asuntolavalinnassa oppivelvollisia ja meillä jää ilman asuntolapaikkaa hakijoita, jotka sitä kipeästi tarvitsisivat. Siksi he joutuvat kulkemaan pitkiäkin matkoja bussilla kouluun. Sekin kertoo, kuinka motivoituneita oppilaat ovat, Päivärinta kertoo.

– Kyllä toisella asteella opiskelevan pitää olla hyvin tarkkana miten rahaa käyttää. Itselläni opintoraha on riittänyt, mutta nuudeli ja makaroni ovat hyvin tuttuja illalliselta. Päivällä saamme ilmaiset ruoat ja aamulla aamupuuron. Tämä voi tulla vanhemmalle väelle yllärinä, mutta aamupuuro on ollut hyvin suosittu ateria, Heikkinen toteaa.

Ilmaiset opintovälineet saa lain mukaan aina siihen saakka kunnes opiskelija täyttää 20 vuotta. Jos opinnot alkoivat ennen vuotta 2021, opiskeluvälineet on pitänyt maksaa itse. Halpoja oppimateriaalit eivät ole. Haapajärven lukion rehtori ja sivistysjohtaja Merja Eilola kertoo, että lukiossa kirjoihin ja muihin tarvikkeisiin on voinut kulua koko opiskelujakson aikana jopa 2000-3000 euroa.

Soroloiden säätiö auttaa

Antti Savela

Haapajärvellä Eino ja Eelis Sorolan säätiö auttaa vähävaraisia perheitä lasten harrastuksissa. Sorolat testamenttasivat perintönsä kaupungille ja kaupunki puolestaan perusti testamenttivaroilla säätiön. Säätiön ainoa tehtävä on avustaa vähävaraisia lapsia heidän harrastuksissaan. Sen kautta nuoria on tuettu jo vuosien ajan. Vuosien saatossa on tullut myös ulkopuolisia lahjoituksia ja säätiön hallituksen puheenjohtaja Jari Nahkanen kertoo, että lahjoituksia otetaan edelleen vastaan.

– Säätiön tuella on pelastettu usean lapsen ja nuoren harrastustoiminnan jatkuminen. Kaikki tietävät, että harrastaminen maksaa ja kaikilla perheillä ei ole mahdollisuuksia harrastuksia samalla lailla kustantaa. Säätiö on tässä apuna ja tukena, Nahkanen kertoo.

– Varoja jakamaan on perustettu työryhmä, jossa on sosiaalipuolen, nuorison, liikunnan ja kulttuurin edustajia. Pyrimme jakamaan avustuksia mahdollisimman tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti perheen tilanne huomioon ottaen. Jos tarpeet ovat suuret pyydämme ottamaan yhteyttä sosiaalitoimistoon ja hakemaan harkinnanvaraista avustusta. Sanomattakin selvää on, että toimimme anonyymisti eikä avustuskohteita kerrota. Raportissamme kerran vuodessa kaupungille kerromme, kuinka paljon varoja on jaettu ja kuinka paljon hakemuksia on tullut. Kyllä niitä tulee ja tälle säätiölle on todellakin kova kysyntä. Olemme työryhmässä etuoikeutettuja voidessamme viedä eteenpäin lahjoittajien hyvää tahtoa, Haapajärvellä yläasteen rehtorina työskentelevä Jari Nahkanen kertoo.

Hakumenettely on pidetty helppona. Haapajärven verkkosivuilla on kaavake, jonka täyttämällä voi avustusanomuksen jättää. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukemisessa on jatkuva haku ja hakemukset käsitellään asianmukaisesti mahdollisimman pian työryhmässä.

Pyyntöjä tulee nykyään kymmenkunta vuodessa, ja Nahkasen mukaan niitä saisi tulla enemmänkin. Säätiön aloittaessa toimintansa hakemuksia tuli varsin paljon, mutta nyt tieto tästä avustusmahdollisuudesta on ehkä päässyt unohtumaan.