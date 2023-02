Tänään 2. helmikuuta vietetään kaksosten päivää. Kaksoset kiinnostavat ja tuplarattaat eivät jää huomiotta kaduilla tai tapahtumissa kulkiessa.

On kuitenkin selvää, että kaksosten ja muiden monikkojen vanhemmat elävät varsinkin vauvavuoden sylit aina täynnä. Eivätkä tilanteet lopu, vaan aina samanikäisiä- ja kokoisia on kodissa kaksi. Konkreettisesti tämä näkyy siinä, että talviurheiluvälineet harvoin periytyvät tuplalta toiselle, vaan monoja on metsästettävä kahdet samassa koossa.

Kelan etuuksien kohdalla monikkoperheet nauttivat pieniä bonuksia. Äitiyspakkauksia kaksosperhe voi ottaa kolme, osan rahana ja vanhempainvapaata saa monikkolasten lukumäärästä riippuen 60 päivää lisää lasta kohden. Siinäpä automaattinen apu sitten onkin.

Siksi hatunnosto kaikille tuplavanhemmille. Otsikon nosto on ihan tosiasia: vain pullaa menee helposti kerralla kaksi.