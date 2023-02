Paula Erkkilän kolumni: Ensimmäinen koulutusvalinta ei ole lopullinen ratkaisu vaan pääsylippu työelämään

Hakuajat oppilaitoksiin ja korkeakouluihin alkavat olla taas käsillä. Nyt jatko-opintopaikkaa hakevilla koulunsa päättävillä on katettuna eteensä ehkä suurin pöytä mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, mitä millään sukupolvella koskaan on ollut.

Samalla heitä, joilla ei ole selkeää suuntaa, on vastassa iso valinnanvaikeus. Ammatillisten haaveiden puute voi ahdistaa. Nuorille myös luodaan turhaan paineita valintaan. Ikään kuin se, mitä nyt valitsee, määrittäisi koko loppuelämän suunnan.

Toki ennen valintaa moni miettii, millaista työtä haluaa tulevaisuudessa tehdä. Millaiset tehtävät sopisivat juuri minulle? Millainen tutkinto takaisi työllistymisen? Missä olisin hyvä? Mihin haluan vaikuttaa? Millä asioilla työssä on minulle merkitystä?

Valintapäätöksiä avittamaan ja vahvistamaan on tarjolla laaja kirjo messuja ja tapahtumia. Jo pelkästään kotisohvalla surffaillen tieto vyöryy syliin. Tällä viikolla Kokkolassa järjestettiin Edu+Job-messut ja myös monet oppilaitokset järjestävät omia jatko-opintopäiviään. Itse sain osallistua puhujana tällaiseen tammikuussa Kokkolan suomalaisessa lukiossa. Pääviestini nuorille oli muistuttaa näiden kaikkien mahdollisuuksien äärellä, että ensimmäinen koulutusvalinta ei ole lopullinen ratkaisu, pallo jalassa. Ensimmäinen koulutus on tervettä nähdä eräänlaisena pääsylippuna työelämään.

Sisään päästyään sitten huomaa, mitä oikeasti haluaa, mistä on kiinnostunut ja millaisia asioita pitää ottaa paremmin haltuun. Moni vaihtaa jossain vaiheessa alaa – ehkä useitakin kertoja. Se on ihan ok. Siksi se kaikista tärkein päätös on lähteä opiskelemaan, tehdä jotain. Opintojen kuluessa omia valintoja voi muokata ja ohjailla vaikkapa sivuainevalinnoilla. Ja hyvä on tunnistaa, että myös työelämässä opitaan ja uusiudutaan jatkuvasti. Nämä asiat mielessä pitäen onkin aika vapauttavaa lähteä seurailemaan omaa polkuaan ja katsoa minne se vie!

Nyt opiskelemaan lähtevillä nuorilla on tarjolla erinomainen mahdollisuuksien maailma myös ensimmäisten opintojen jälkeen. Tämän vuosikymmenen loppuun mennessä seudullemme toteutettavien investointien tuloksena avautuu tuhansia uusia työpaikkoja. Vaikka ne syntyvät isolta osin teollisuuteen, tarvitaan siellä kymmenittäin monenlaisia ammatteja ja osaamista.

Tällä palstalla skannaan maailmaa väljähkösti Pohjanmaan kauppakamarin toimitusjohtajan työjakkaralta. Tutkailen elinkeinoelämän ilmiöitä, työelämän trendejä ja kuumia puheenaiheita kokkolalaisella laajemman horisontin twistillä.