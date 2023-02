Tiina Ruotsalan kolumni: Pentutehtaan pennun ostaja tukee eläinrääkkäystä

Uutisten viikolla tehtiin jättigallup, jota olivat tekemässä myös Keskipohjanmaan TET-harjoittelijat. Kolme neljästä haastatellusta nuoresta kertoi lemmikkieläimen tuottavan iloa elämään.

Aikuisen näkökulmasta esimerkiksi perheeseen hankittua koiraa kiitellään siitä, että lemmikki opettaa vastuuta myös lapsille. Kun otetaan koira, joka parhaimmillaan elää reilut viisitoista vuotta, on siitä kannettava vastuuta joka ikinen päivä. Koiraa on lenkitettävä, sitä on ruokittava ja huolehdittava myös silloin, kun eläin sairastuu.

Vastuutakin enemmän korostaisin kuitenkin koiran merkitystä ilon tuojana, aivan kuten gallupin haastateltavatkin totesivat. Koira on luotettava kaveri. Se ei kerro muille ainoatakaan salaisuutta. Se lohduttaa ja ilahduttaa, ottaa aina perheenjäsenet iloisena vastaan. Tällaista hyvän mielen työtä vastaan ihmisen velvollisuus on pitää perheen lemmikistä huolta joka ikinen päivä elon loppuun saakka.

Vuoden alusta astui voimaan koirien rekisteröintipakko. Sitä ei ole tehty koiranomistajien kiusaksi vaan koirien turvaksi. Rekisteröinnin avulla yritetään estää pentutehtailua. Säälimätöntä toimintaa, jossa narttukoirat joutuvat tekemään pentuja kuin tehtaan liukuhihnalta vailla mahdollisuutta levähtää tai palautua rankasta penikoimisesta.

Pentutehtailijan tunnistaa helposti netin koiramarkkinoilla. Koirat ovat halpoja, niillä ei ole papereita ja kaupat tehdään mielellään esimerkiksi huoltoasemalla. Pentutehtaan pentua ei tarvitse jonottaa, koska niitä on myynnissä jatkuvasti. Rahanahneet ihmiset tätä eläinrääkkäystä tekevät, ja jokainen perhe, joka tällaisen pennun ostaa, omalta osaltaan tukee koirien kaltoinkohtelua.

Koiraa ei kannata hankkia, jos siihen ei ole varaa eikä aikaa odottaa juuri oikeanlaista pentua – sellaista joka sopii perheeseen. Koira on aina haettava kasvattajalta, jotta koiran ostaja näkee myös emokoiran kunnon.

Me halusimme perheeseen villakoiran. Pienen ja tottelevaisen kaverin, joka reissaisi vaivatta kuopuksen matkakaverina ravireissuilla. Vaikka värillä ja sukupuolella ei ole väliä, halusimme ruskean urospennun. Sitkeällä odottelulla ja koiramarkkinoita seuraamalla me sellaisen lopulta saimme.

Koiramme oli pentueen pienin ja arkaluontoisin, mutta kelpasi meille. Haimme sen kasvattajan kotoa, vaikka matkaa kertyi 260 kilometriä suuntaansa. Näimme paikan päällä, kuinka eläinrakas perhe oli, ja kuinka hyvin myös emokoiran asiat olivat. Eikö jokaisella koiralla ole oikeus tällaiseen onnelliseen elämään?