Anni Teerikankaan mielipidekirjoitus: Maailma tarvitsee perinteistä paremmat perhearvot

Vaaleissa päätetään paitsi Suomen uudesta politiikasta, myös vallitsevista asenteista. Tässä mielipidekirjoituksessa pohdin perhearvoja.

Useimmiten ”perinteisillä perhearvoilla” viitataan ns. perinteisiin perheen sukupuolirooleihin, joissa nainen hoitaa kotia ja lapsia ja mies käy töissä ja elättää perheen. Konservatiivien mukaan tasa-arvo pakottaisi naiset palkkatöihin kodin ulkopuolelle.

Minun näkemykseni mukaan tasa-arvo perheessä tarkoittaa siitä, että sovitaan tasa-arvoisesti yhdessä mallista, joka molemmille parhaiten sopii. apaus saada olla oma itsensä perheessä sisältää myös naisen vapauden kotiäitiyteen miehen ottaessa vastuun taloudellisesta toimeentulosta. Kotiäitiys on taatusti maailman ihanin asia äidin omana toiveena ja vapaana valintana, mutta muuttuu toksiseksi rooliksi, jos se koskee kaikkia sukupuolen edustajia.

Konservatiivien riveistä usein kuulee näistä uusista arvoista sellaisia nurinkurisia lausahduksia kuten ”miehet eivät enää saa olla miehiä”. Vapaus olla oma itsensä tarkoittaa päinvastoin myös vapautta olla niin miehekäs kuin haluaa, niin kauan kun ei toimillaan satuta muita.

”Miehekkyys” on toksista vasta sitten kun se satuttaa muita. Kun feministi puhuu toksisesta maskuliinisuudesta, niin se ei myös tietenkään tarkoita sitä, että kaikki mitä jokainen mies on ja tekee olisi huonoa ja väärin. Tämäkin on yksi konservatiivien väärinkäsityksistä.

Toksiset sukupuoliroolit satuttavat ensin ihmistä itseään. ”Miehet eivät itke. Miehet eivät näytä hellyyttä julkisesti. Mies ei puhu tunteistaan”. Miten niin?

Sellainen sukupuolirooli joka kieltää ihmiseltä itseltään osan yhteisestä tunneskaalasta ja -ilmaisusta rajoittaa hänen ihmisyyttään ja saa patoamaan kielletyt tunteet sisälleen. Se painekattila voi räjähtää joko ulospäin henkisesti ja fyysisesti väkivaltaisena käytöksenä tai sisäänpäin aiheuttamalla ahdistusta, masennusta ja itsetuhoista käytöstä.

Haluaisinkin haastaa itsensä konservatiiveiksi identifioituvat vähän hiomaan omaa ajatteluaan tältä osin.

Voitaisiinko heteronormatiivisessa ydinperheessä opetella sallimaan kaikkien tunteiden ilmaisu kaikille – etenkin miehille, joilta ne kaikki parhaat ja tärkeimmät kielletään? Voisiko isä helliä ja halata avoimesti ja usein koko perhettään? Maailma tarvitsisi sellaiset perinteistä paremmat perhearvot.

Konservatiivi-mies, ole oman elämäsi kapteeni ja valtaa menetetyt alueet takaisin. Päästä irti toisten ihmisten kontrolloinnista, se on vain pelkoa ja epävarmuutta valepuvussa. Itke. Naura. Leiki. Kuuntele. Suvaitse. Rakasta. Ymmärrä. Välitä.

Hengitä.

Anni Teerikangas

kansanedustajaehdokas (vihr.)

kaupunginvaltuutettu

Pietarsaari