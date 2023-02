Linda Hagströmin mielipidekirjoitus: Turhaudun vaalikoneita täyttäessäni – Mistä sitten säästetään?

Eduskuntavaalit lähestyvät, jälleen on vaalilupausten ja vakuuttelun aika. Vaaleista toiseen lupaukset muutoksista pyörivät samojen aiheiden ympärillä. Hoitoala, varhaiskasvatus, työllisyys, vanhukset, velkaantuminen. Tulee kieltämättä huijattu olo, kun vuosikymmenet Suomessa on kamppailtu samojen ongelmien kanssa, jotka ovat hallituskausi toisensa jälkeen vain pahentuneet, vaikka joka vaalin yhteydessä parannusta on luvattu.

Olen täyttänyt vaalikoneita ehdokkaan roolissa, ja koen turhautumista siitä, että oli kyseessä mikä yhteiskunnan palvelua koskeva kysymys tahansa, vastausvalintoina tilanteen ratkaisuun on ”verojen korotus tai palveluiden supistaminen”. Mielestäni on korkea aika ottaa uusi suunta säästöjen tavoittelemiseen kuin veronmaksajien selkänahasta revitty säästö, joko verojen korotuksena tai palveluiden heikentämisellä.

Kohdennetaan säästöt seuraavalla kaudella liiallisen byrokratian kitkemiseen, kehitysavun vähentämiseen, hallintokulujen leikkaamiseen ja EU:n kasvattamien maksujen supistamiseen. Panostetaan perustyön tekemiseen ja verorahojen käyttöön ensisijaisesti oman kansan hyväksi. On aika huolehtia oman kansan hyvinvoinnista ja lopettaa yltiömäinen tuhlaaminen muuhun.

Meillä on tällä hetkellä todella karu tilanne. Vähävaraisten määrä lisääntyy vauhdilla, ruokajonoihin hakeutuvat työssä käyvät ihmiset, jotka ovat hyvinvointivaltiomme perusta. Perheillä ei ole varaa maksaa lasten harrastuksia, ihmiset eivät kykene lämmittämään kotejaan. Rikollisuus lisääntyy, varastelua, väkivaltaa ja huumekauppaa.

Sillä välin, kun yhteiskunta luhistuu, eduskunta näkee tärkeämmäksi käsitellä translakia. Tämä järjenvastainen lakiuudistus hyväksyttiin. Mitä mahtaa tästäkin aikanaan seurata, kun sukupuolta voi vaihdella tunnetilansa mukaisesti. Olkoon jokainen mitä on, epäoikeudenmukaista tästä tekee se, että taas poljetaan perinteitä kunnioittavien ihmisten ihmisoikeuksia.

Linda Hagström

kansanedustajaehdokas (vkk.)

Kokkola