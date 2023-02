Kari Urpilaisen mielipidekirjoitus: Ritva Viljasta on kiittäminen kymmenien työpaikkojen luomisesta Kokkolaan

Vantaan arvostettu kaupunginjohtaja Ritva Viljanen vieraili Kokkolassa pari viikkoa sitten. Vierailua ”emännöi” Kokkolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus.

Jo varhemmin myös mm. Tampereen kaupungin ex-pormestari Lauri Lylyn sekä veropolitiikan asiantuntijana tunnetun Lauri Finerin onnistuneet vierailut olivat Tiinan järjestämiä. On hienoa todeta, kuinka nopeasti Tiina on onnistunut luomaan monipuolisen yhteistoimintaverkoston, joka helpottaa alueemme hyväksi tehtävää työtä.

Viljasen vierailussa osallistuin avoimeen keskustelutilaisuuteen Ammattikorkeakoulumme Centrian tiloissa. Teemana oli maahanmuutto.

Kaupunginjohtaja Viljanen osoittikin oivasti, kuinka monipuolisesti maamme kansainvälisin kaupunki Vantaa on tarttunut tähän teemaan. Ei vain siten, kuinka monta palkattua toimijaa on edesauttamassa maahan muuttaneiden kotouttamista, vaan miten heillä on tehtävä oivallettu läpi hallinnon ja muidenkin toimijoiden omaksumalla ajatuksella, ”koko kylä kotouttaa”! Eli jokaisen käyttäytymisellä on merkitystä siihen, miten sujuvasti ja kaikkia hyödyttävästi maahanmuuton sinällään monitahoisissa haasteissa onnistutaan paremmin.

Erityisesti korostui luotu valmius suomenkielen opetukseen aikuisille, lähinnä koululaisten vanhemmille, kaupungin peruskouluissa sekä yhteyksien luominen työelämään tutustumisjaksoilla, joilla luodaan edellytyksiä työllistymiseen. Silti haasteita riittää, eikä Viljanen niitä vähätellyt mutta ei myöskään suurennellut.

Työvoiman saatavuuden lisäksi alueemme haasteena on ollut työpaikkojen luominen. Kun toimin Keski-Pohjanmaan Liitossa ”Valtion toimintojen alueellistaminen” -hankkeen projektipäällikkönä lopetettuani kansanedustajan tehtävät vuonna 2003, opin tuntemaan Ritva Viljasen. Hän toimi tuolloin ylijohtajana Väestörekisterikeskuksessa.

Hankkeemme myötä nousi esille ajatus siirtää Väestörekisterikeskuksen yksi keskeisimmistä osista eli tietosisältöyksikkö Kokkolaan. Samoin panostimme Geologian tutkimuskeskuksen uuden Länsi-Suomen yksikön perustamiseksi tänne. Molemmissa onnistuimme, ja näin saimme luotua kymmeniä työpaikkoja.

Olennaista oli, että molempien ylin johto saatiin suhtautumaan ajatukseemme myönteisesti. Toki esityksille tarvittiin myös poliittisen toimijan tuki. On annettava tunnustus silloiselle ylijohtaja Ritva Viljaselle hänen vahvasta tuestaan. Väestörekisterikeskus on sittemmin yhdistetty Maistraattien kanssa. Tämän myötä Kokkolassa toimiikin tänään valtakunnallisen Digi- ja väestötietoviraston alainen yksikkö.

Kari Urpilainen

valtiopäiväneuvos

Kokkola