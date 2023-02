Kolme henkilöä loukkaantui rajussa turverekan ja henkilöauton nokkakolarissa Pietarsaaressa – Kolpintie on edelleen suljettu liikenteeltä, käytössä kiertotie

Pietarsaaressa sattui perjantaina aamupäivällä raju liikenneonnettomuus, jonka vuoksi Kolpintie on kokonaan suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikka on Kolpintiellä Kilisaaren risteyksen kohdalla.

Hälytys turverekan ja henkilöauton nokkakolarista tuli aamupäivällä puoli kymmeneltä.

Henkilöauton kyydissä oli pelastuslaitoksen mukaan kaksi henkilöä, turverekan kyydissä yksi. Kaikki kolme loukkaantuivat kolarissa, henkilöautossa olleet vakavammin ja rekan kuljettaja lievemmin.

Onnettomuudessa mukana olleet henkilöt kuljetettiin sairaalaan. Pelastuslaitos joutui leikkaamaan henkilöauton kuskin ja matkustajan ulos pahoin vaurioituneesta autosta.

Turverekka kaatui onnettomuudessa kyljelleen. Ennen kuorma-auton nostamista sen kuorma piti tyhjentää.

– Turverekka painaa niin paljon, että täydessä lastissa mikään ei jaksa sitä nostaa. Nyt auto on tyhjennetty ja sen nostaminen on aloitettu. Raivaustyöt kestävät vielä tunnin tai puolitoista, arvioi Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Johan Sandell perjantaina puolenpäivän jälkeen.

Kolpintie on yksi Pietarsaaren vilkkaimmista väylistä, joten suunnalla liikkuvien on syytä varautua ruuhkiin. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie: Pietarsaaresta tuleva liikenne ohjataan kulkemaan tien 741 eli Pännäistentien kautta ja Kolpintieltä tulevat ohjataan kulkemaan Kilinsaaren kautta.

Juttua päivitetty uusilla tiedoilla 3.2. klo 12.34