Laura Läspän äänikolumni: Muuttaminen on aina yhtä kaoottista – "Alan melkein ymmärtää niitä takavuosien mummoja"

Muuttaminen on aina yhtä kaoottista. Ensin sitä kuvittelee, että aikaa on ruhtinaallisesti, ja alkuun pakkaaminen onkin järjestelmällistä ja loogista. Yhteen laatikkoon pakataan kirjat, toiseen elokuvat, kolmanteen lipaston laatikoiden sisältö. Ja päälle kirjaillaan vielä selvästi, mitä mikin laatikko sisältää.

Joka kerta aika kuitenkin loppuu kesken. Lopulta suurimman osan tavaroista päätyy survomaan paniikin vallassa mihin tahansa laatikkoon, Ikean kassiin tai jätesäkkiin ne ikinä mahtuvatkaan.

Kauhun myötä karisevat myös ylevät ajatukset kaiken tarkkaan merkitsemisestä. Pussukat ja nyssäkät vain pakettiauton perälle ja kohti uutta osoitetta.

Kantajaksi palkataan – eli kiristetään tai syyllistetään – pahaa-aavistamattomia kavereita, ehkä pitsapalkalla. Perillä sitten yhdessä tuumin perillä ihmetellään, mitä mikäkin pussi ja pakkaus sisältää, ja mihin huoneeseen ne olisi parasta parkkeerata.

Edellisestä muutostani on pian kuusi vuotta, ja seuraava häämöttää parin viikon päässä.

Kuudessa vuodessa nykyinen, 30-neliöinen yksiöni on nielaissut uumeniinsa uskomattoman määrän tavaraa. Kellarivarastossanikin on useampi pahvilaatikko, jotka on kannettu sinne kuusi vuotta sitten suoraan edellisen asuntoni kellarista. Niille on jo varattu tilaa uuden asunnon varastosta, jonne ne kärrätään suoraan – todennäköisesti avaamattomina.

Tavaroitaläpi käydessä on mielenkiintoista tutkia, mitä tavaroita on vuosien aikana pitänyt tärkeinä ja säästämisen arvoisina. Laatikkoihin ja kaappeihin on kertynyt ties mitä lippua ja lappua. Koska harrastan käsitöitä ja askartelua, olen myös kokenut tarpeelliseksi säästää kauniita pulloja, nauhaa ja rasiaa sillä ajatuksella, että niitä voi ehkä tulevaisuudessa hyödyntää.

Alan melkein ymmärtää niitä takavuosien mummoja, jotka kuuleman mukaan pesivät ja säilöivät tyhjiä jogurttipurkkeja.

En aio lupailla tässä kolumnissa mitään ylevää materiasta luopumisesta. Melkoinen määrä tavaraa päätyy muuton yhteydessä SPR:lle, kierrätykseen ja energiajätteeseen, mutta paljon sitä jää myös uuteen asuntoon kannettavaksi.

Kollegani kysyi minulta aamukahvilla, tiedänkö mikä suurempaan asuntoon muuttamisessa on pahinta. Kuulemma se, että tavaramäärä lisääntyy niin, etten enää koskaan voi muuttaa pienempään. En tiedä, onko tämä universaali totuus, vai tunteeko hän minut paremmin kuin kuvittelin.

Oikeassa hän silti taisi olla.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy