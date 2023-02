Savenmaa Nivalassa ei ole vain kauppa vaan se on legenda – 50-vuotisjuhlien kuvissa paitsi päivän hitti myös kaupan ylpeys, nivelakselit



Next

Mikä on tämän päivän hitti? Kysymys esitettiin perjantaina, jolloin Savenmaa juhli 50-vuotista taivaltaan. – Mitä on tänään myymälästä myyty, se on lasten liukuri tai klemmarisarja, vastaa Savenmaan toimitusjohtaja Matti Pihlajamaa.