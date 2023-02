Kokkolalaissyntyinen Jonas Olsson on vuoden tuottaja. Hänet palkittiin perjantai-iltana Emma-gaalan etkoilla.

Vuoden etno-Emman sai Bergå Folk Project. Toukokuussa yhtye julkaisi nimeään kantavan debyyttialbumin, jolle kaikki jäsenet tekivät sovituksia.

Lue Keskipohjanmaan juttu Bergå Folk Project -yhtyeestä viime kesän Kaustisen kansanmusiikkijuhlien yhteydessä.

Olsson on viime vuonna saanut menestystä etenkin laulaja Bessin myötä. Kesän suosikkibiisi Ram pam pam kilpaili myös Euroviisu-ehdokkuudesta UMK-kilpailussa.

Olssonin ensireaktio lavalla oli: – Herranjestas!

Hän totesi kiitospuheessaan, että palkintoa pitäisi olla vastaanottamassa vähintään 30 ihmistä.

– Minulle musiikin tekemisessä tärkeää on se, että tehdään yhdessä juttuja. On hieno tehdä kimpassa juttuja, mutta valitettavasti huomenna on työpäivä. Ei vaan, nyt juhlitaan, Olsson sanoi.

Lue myös: Näin syntyi ennätyksellinen radiohitti – Kokkolalaissyntyinen Jonas Olsson kertoo, miten Bessin Ram pam pam -kappale tehtiin

Bergå Folk Project koostuu neljästä kansanmusiikin ammattilaisesta. Siihen kuuluvat Kaustiselta kotoisin oleva Aili Järvelä (laulu, viulu, harmooni), Iida Savolainen (alttoviulu, laulu, jouhikko, viulu), Esko Grundström (kontrabasso, haitari, kanteleet, harmooni, laulu) ja Topi Korhonen (kitara, mandoliini, harmooni, trumpetti, laulu).

Yhtye syntyi vuonna 2019, kun Helsingin kaupunginorkesterin intendentti Aleksi Malmberg pyysi kokoonpanoa versioimaan italialaisen nykysäveltäjä Luciano Berion (1925-2003) kansanlaulusarjan niin, että se palautettaisiin takaisin juurilleen. Kappaleet sovitettiin uudestaan kansanmusiikiksi.