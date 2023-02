Olkiluoto 3:n sähköntuotannon alku lykkääntyy muutamilla päivillä

Olkiluoto 3 -ydinvoimalan sähköntuotanto on käynnistymässä vasta loppuviikosta, ilmoitti Teollisuuden Voima (TVO) tuotantoarviossaan verkkosivuillaan.

Aiemmin TVO kertoi Satakunnassa sijaitsevan voimalan sähköntuotannon käynnistyvän jälleen maanantaina 6. helmikuuta. Nyt päivä on muuttunut perjantaiksi 10. helmikuuta. Uusi päivämäärä perustuu laitostoimittaja Areva-Siemensiltä saatuun arvioon. Tuotantopäivän muutoksesta kertoi lauantaina ensimmäisenä Yle.

Viivästyksistä kärsineen Olkiluoto 3:n koekäytössä on ollut tuotantokatkos voimalan syöttövesipumpuissa havaittujen vaurioiden vuoksi. Pumppujen juoksupyörät on katkoksen aikana jo vaihdettu, mutta vielä korjataan myös apusyöttövesipumpun mekaaninen tiiviste. Tämän jälkeen voimalan on määrä tuottaa sähköä pääosin täydellä teholla koejakson ajan. Säännöllisen sähköntuotannon on määrä alkaa 14. maaliskuuta.