Pääkirjoitus: Metsäisten alueiden suojelupäätös on lupaus yhteisestä perinnöstä – Valtioneuvoston päätöksellä vain pieni Katajajärvenneva Halsualla suojellaan

Torstaina iloittiin hallituksen lisätalousarviossa päättämästä omistamiensa metsien suojelusta. Päätös koskee yli 30 000 hehtaarin alaa, yli viittäkymmentä metsäistä kohdetta. Valtioneuvosto kertoi tiedotteessaan, että Metsähallituksen asiantuntijat valitsivat suojeltavat kohteet.

Kaikkiaan valtion maata on Suomen pinta-alasta yli yhdeksän miljoonaa hehtaaria ja sen päälle vielä vesialueet.

Tällä mittakaavalla ajateltuna kulttuurisen Keski-Pohjanmaan alueelta suojeltiin ainoastaan 347 hehtaaria Katajajärvennevaa Halsualla. Pikkuruinen pläntti sijaitsee Halsuan ja Lestijärven rajalla erämaassa Kalettomanjärven takana. Katajajärvennevan reunaa halkoo erämaan läpi viety Fingridin 400 kilovoltin kantaverkko ja lähivuosina alueelle nousisi suunnitelmien mukaan suuri tuulivoimaloiden keskittymä.

Toisaalta Keski-Pohjanmaalla tuli viime vuoden maaliskuussa edellinen päätös uusista luonnonsuojelualueista valtion mailla. Tuolloin päätös koski 15 100 hehtaarin alueita ja uusia kohteita tuli silloin 38. Samaan aikaan valmisteltiin kaikkiaan 670 000 hehtaarin alojen suojelua Suomessa. Näin laajojen alueiden suojelupäätös oli huomattavasti Katajajärvennevaa merkittävämpi.

Vaikka valtakunnan mittakaavassa suojelupäätös Katajajärvennevalle näyttää kovin mitättömältä määrältä tälle alueelle, on päätöksessä mukana myös isoja erämaa-alueita muualla Suomessa. Erityisesti Lapissa suojelupäätöksen sai lähes 20 000 hehtaaria valtion metsää, joista yksistään Inarin Jäävaara on määrästä puolet. Tutustumisen arvoiselta kuulostaa myös Sallan Tuntsassa suojeltu 800 hehtaarin alue, joka on säästynyt metsäpalolta jo vuonna 1960.

Toisaalta vähäistä määrää selittää myös se, että tällä alueella valtio on vähemmistöomistajana. Siellä täällä on pieniä lohkoja valtion omistamia metsiä ja suurin yhtenäinen Metsähallituksen omistama metsä on Peuran polun vaellusreittiin liittyvässä erämaassa, osana Salamajärven kansallispuistoa. Suojelualueita löytyy myös merenrannalta, joista tunnetuimmat ovat Vattaja ja Rahjan saaristo. Myös neva-alueita on suojeltu kiitettävästi, esimerkiksi suojellut näyttävän yhtenäiset Pilvineva, Vionneva ja Viisteenneva kutsuvat pian kevään kantohangille.

Metsätaloudellisesti monet suojelukohteista ovat merkityksettömiä nevoja ja lehtoja, joilla puustoa ei ole kasvanut koskaan. Alueilla liikkumiseen on kaikilla lupa jokamiehenoikeuksien puitteissa.

Suojelupäätös on karttaa lukevalle palvelulupaus kiinnostavasta luonnontilaisesta kohteesta ja valtion perintö tuleville sukupolville. Kaikkia metsiä ja vesialueita ei suinkaan tarvitse suojella, sillä metsä yhä Suomen rikkaus ja elinkeino. Metsien hoitaminen ja puunkorjuu yksityiskäytössä myös ihan tavallisen ihmisen työmaa ja myöhemmin jälkeläisten perintö.

Perintöä on ollut tapana hoitaa hyvin.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.