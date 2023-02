Kokkolalainen Kiia Purontaka lauloi The Voice of Finlandissa – Heti ensifraasin jälkeen alkoi tapahtua: "Aloitit hyvin", Toni Wirtanen kommentoi



Kiia Purontaka on esiintynyt muun muassa veljensä Jonen kanssa jo useamman vuoden ajan. Duo Kiia & Jone soittaa akustista cover-musiikkia ja laajentuu tarvittaessa myös trioksi tai bändiksi.

Kiia Purontaka astui toisena kokkolalaisena The Voice of Finland -ohjelman lavalle jaksossa, joka televisioitiin lauantaina illalla. Hän lauloi ääni ratkaisee -vaiheessa kappaleen Some die young.