Suomen tärkeimpänä pidetty työriita saattaa ratketa – Teollisuusliiton hallinto ottaa kantaa teknologiateollisuuden neuvotteluratkaisuun, työnantajapuoli on hyväksynyt tuloksen

Helsinki

Tänään ratkeaa, saadaanko teknologiateollisuuden työriitaan ratkaisu. Teollisuusliiton hallinto käsittelee neuvottelutulosta, joka työriidassa saavutettiin perjantaina valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdolla.

Neuvottelutulos tarkoittaa sitä, että kummankin osapuolen neuvottelijat ovat hyväksyneet tuloksen, mutta ratkaisu pitää vielä käsitellä liittojen hallinnoissa. Teknologiateollisuuden työnantajien hallinto käsitteli asiaa jo lauantaina.

Toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi vahvisti STT:lle Ylen tiedon, jonka mukaan työnantajien hallitus on omalta osaltaan hyväksynyt neuvottelutuloksen.

– Sisältöä kommentoidaan vasta sitten kun Teollisuusliitto on tehnyt päätöksensä, Ruohoniemi viestitti.

Teollisuusliiton hallinto kokoustaa asian tiimoilta tänään kello 13 alkaen ja puheenjohtaja Riku Aalto kertoo liiton kannan tiedotustilaisuudessa kello 16.

Jos sopu syntyy, peruuntuvat Teollisuusliiton ilmoittamat lakot. Liitto on jättänyt lakkovaroituksen kolmipäiväisistä työnseisauksista 8.–10. sekä 15.–17. helmikuuta. Ensimmäinen teknologiateollisuuden lakko oli jo tällä viikolla keskiviikosta perjantaihin.

Teollisuusliitto kertoo iltapäivän tiedotustilaisuudessa myös ratkaisustaan Kemianteollisuuden kanssa syntyneestä neuvottelutuloksesta. Neuvottelutulosten syntymisestä kerrottiin perjantaina, mutta sisältö ei ole vielä julkinen.

Palkoista neuvoteltu pitkään

Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton työriitaa on pidetty työmarkkinakierroksen tärkeimpänä, koska muilla aloilla seuraillaan usein teknologiateollisuuden palkkaratkaisua.

Tekstikysymyksistä päästiin neuvottelutulokseen jo ennen joulua, minkä jälkeen on neuvoteltu palkankorotuksista. Neuvotteluihin haastetta on tuonut erityisesti korkea inflaatio, joka on lisännyt työntekijäpuolen painetta saada sovittua reiluista palkankorotuksista.

Valtakunnansovittelija teki jo viime viikolla työriidassa sovintoesityksen, jonka työnantajapuoli olisi hyväksynyt, mutta jonka Teollisuusliitto hylkäsi.

Teknologiateollisuuden työnantajilla on meneillään työriidat myös YTN:n ja Ammattiliitto Pron kanssa. YTN:n kanssa sovittelu jatkuu tänään.

Jos teknologiateollisuudessa päästään ratkaisuun, voi se auttaa myös muiden keskeisten työriitojen ratkaisussa. Lakot uhkaavat sekä kaupan alalla että kuljetusalalla. Kaupan alalla Palvelualojen ammattiliitto PAMin ensimmäinen lakko alkaa torstaina, jos sopua ei saavuteta ennen sitä. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT uhkaa aloittaa lakon satamissa ja kuljetusalalla 15. helmikuuta.