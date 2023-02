Suomen tärkeimpänä pidetty työriita ratkesi – Teollisuusliiton hallinto hyväksyi teknologiateollisuuden neuvotteluratkaisun

Teollisuusliitto on hyväksynyt Teknologiateollisuuden työnantajien kanssa neuvotellun ratkaisun teknologiateollisuudessa. Myös Kemianteollisuuden kanssa sovittu ratkaisu on hyväksytty, kertoi Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Työnantajapuoli hyväksyi ratkaisun jo aiemmin.

Sopimukset ovat kaksivuotisia, ja molemmissa kustannusvaikutus on yhteensä 7 prosenttia. Teknologiateollisuudessa palkat nousevat tänä vuonna 3,5 prosenttia yleiskorotuksella ja 400 euron kertaerän verran. Tämän vuoden kustannusvaikutus on 4,5 prosenttia. Yleiskorotus maksetaan huhtikuussa.

Ensi vuonna palkat nousevat kaksi prosenttia yleiskorotuksella ja 0,5 prosenttia työnantajan jakamana eränä. Kustannusvaikutus on 2,5 prosenttia.

Aalto kertoi, että hallituksessa käytiin kriittistä keskustelua ratkaisusta ja totesi ymmärtävänsä, että toiveet olivat korkeammat.

–Näissä vallitsevissa oloissa joissa on epävakaata muutenkin, on järkevää että tämä ratkaisu tehdään nyt ja saadaan työmarkkinoita vietyä eteenpäin myös muilla aloilla, Aalto sanoi.

Huippukorkean inflaation johdosta palkansaajien ostovoima on kärsinyt, eivätkä palkat nytkään nouse yhtä paljon kuin mitä hinnat ovat viime aikoina kohonneet. Aallon mukaan ratkaisu puntaroidessa arvioitiin myös kansainvälistä tilannetta.

– Ajateltiin, että on kuitenkin parempi että saadaan työmarkkinarauhaa omalta osaltamme vahvistettua.

Heijastuksia julkisen alojen palkkoihin

Syntyneellä ratkaisulla on vaikutuksia myös kunta-alan ja hyvinvointialueiden palkkaratkaisuihin, näiden alojen tekemän aiemman ratkaisun myötä. Aalto laski, että näille ryhmille olisi tulossa 2,6 prosentin lisäkorotukset jo sovitun 1,9 prosentin päälle.

– Meidän pöydässä oli jatkuvasti muitakin kuin me. Rahassa tämä kahden vuoden sopimus tarkoittaa sitä, että kunta- ja hyvinvointialojen työntekijät saavat meidän sopimuksen kautta noin 600 miljoonaa euroa lisää suhteessa siihen mitä he itse ovat sopineet, Aalto huomautti.

Aalto oli tyytyväinen, että SDP on vaaliohjelmassaan ottanut omakseen Teollisuusliiton tavoitteen siirtää kiky-sopimuksen sosiaalivakuutusmaksut takaisin työnantajille, joskin keskusta ja kokoomus asettuivat heti vastustamaan sitä. Liitto seuraa maksun kertymistä

– Olemme jo 11 miljardia euroa siirtäneet meiltä maksuja työnantajapuolelle. Kyllä olisi korkea aika päästä niistä eroon, sanoi varapuheenjohtaja Turja Lehtonen.

Lakot peruuntuvat

Sopu merkitsee, että Teollisuusliiton ilmoittamat lakot peruuntuvat. Liitto oli jättänyt lakkovaroituksen kolmipäiväisistä työnseisauksista 8.–10. sekä 15.–17. helmikuuta. Ensimmäinen teknologiateollisuuden lakko oli tällä viikolla keskiviikosta perjantaihin.

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi oli tyytyväinen lakonuhkien väistymiseen, vaikka palkkasopu löytyi lopulta hänen mielestään erittäin korkeilla prosenteilla.

– Korkeat prosentit tuovat valitettavasti merkittävän riskin kilpailukyvyn heikentymisestä, sillä yritysten toimintaympäristö on poikkeuksellisen epävarma. Ratkaisun kanssa pärjätään, jos talouden pohja ei petä odottamattomalla tavalla. On kuitenkin selvää, että monille yrityksille palkkaratkaisu on kipurajalla tai sitäkin vaikeampi, Ruohoniemi sanoo tiedotteessa.

Kemianteollisuuden ratkaisu poikkeaa teknologiateollisuuden ratkaisusta siinä, että korkeampi korotus tulee vasta ensi vuonna.

Neuvottelut alkoivat jo elokuussa

Teknologiateollisuuden työnantajien ja Teollisuusliiton työriitaa on pidetty työmarkkinakierroksen tärkeimpänä, koska muilla aloilla seuraillaan usein teknologiateollisuuden palkkaratkaisua.

Neuvotteluja ehdittiin käydä elokuusta lähtien. Tekstikysymyksistä päästiin neuvottelutulokseen jo ennen joulua, minkä jälkeen on neuvoteltu palkankorotuksista. Neuvotteluihin haastetta on tuonut erityisesti korkea inflaatio, joka on lisännyt työntekijäpuolen painetta saada sovittua reiluista palkankorotuksista.

Valtakunnansovittelija teki jo viime viikolla työriidassa sovintoesityksen, jonka työnantajapuoli olisi hyväksynyt, mutta jonka Teollisuusliitto hylkäsi.

Aallon mukaan nyt syntynyt ratkaisu poikkeaa hylätystä sovintoesityksestä siinä, että se on tasoltaan korkeampi. Sovintoesitys oli kustannusvaikutuksiltaan 6,6 prosenttia. Lisäksi ratkaisu takaa kaikille tulevan palkankorotuksen osuutta.

Teknologiateollisuuden työnantajilla on meneillään työriidat myös YTN:n ja Ammattiliitto Pron kanssa. YTN:n sovittelu ei tuottanut sunnuntaina tulosta, vaan työ jatkuu tiistaina. Pro oli vuorossa myöhemmin sunnuntaina.

Lakot uhkaavat ratkaisusta huolimatta sekä kaupan alalla että kuljetusalalla. Kaupan alalla Palvelualojen ammattiliitto PAMin ensimmäinen lakko alkaa torstaina, jos sopua ei saavuteta ennen sitä. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT uhkaa aloittaa lakon satamissa ja kuljetusalalla 15. helmikuuta.