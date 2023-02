Kokkolassa asuva pietarsaarelaislähtöinen Teemu Dahlman toivoo, että The Voice of Finlandin kautta avautuisi väylä keikoille: "Olen haaveillut bändin kokoamisesta"



– En malta odottaa, että jakso tulee televisiosta, toteaa Teemu Dahlman, joka on kolmas neljästä kokkolalaisesta The Voice of Finland -ohjelman lavalla. Jatkoon ovat jo päässeet Kiia Purontaka ja Nelli Hotakainen.