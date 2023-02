Nyt olisi aika luopua muovipussin käytöstä Ekoroskin tyhjentämien biojäteastioiden kohdalla, komentaa jäteyhtiö.

Ekoroskin toiminta-alueella lajiteltiin vuosikymmenten ajan märkäjätteet mustiin muovipusseihin. Siirryttäessä kahden pöntön malliin loppuvuodesta 2018 opetettiin, että biojätettä tulisi biohajoavan muovipussin sijaan pakata tuttuun tapaan tavallisiin muovipusseihin.

Eri jäteyhtiöiden alueilla asuvien jätekäytännöt vaihtelevat. Siksipä Millespakan tai Vestian asiakkailla on hieman erilaisia ohjeistuksia. Yhtä kaikki, ei yksikään jäteyhtiö halua kerätä muovipussitettuja biojätteitä.

Nyt on siis viimeistään opittava pois muovipussien käytöstä biojäteastioissa. Jäteyhtiö kehoittaakin vaihtamaan muovipussit paperipusseihin tai taittelemaan biojätteille astian sanomalehdestä. Viimeinen vaihtoehto on näin media-alalla työskentelevälle kannatettava. Tosiasia kuitenkin on, että mitä työläämmäksi kierrätys on tehty, sitä helpommin siitä laistaa.

On erikoista, että biojäteastioihin sopivia riittävän jämäköitä paperipusseja ei ole jalostettu kuluttajan tarpeisiin riittävän pitkälle, vaan kannustetaan säästämään jauhopusseja ja asettelemaan kananmunakennoja vahvikkeeksi biojätepusseihin. Kummallista jätesäätöä. Eikö paperiteollisuuden ja metsien luvatussa maassa voisi pussiharjoituksiin kehitellä hyvää, kompostoitavaa paperipussia? Sellaista, joka pitäisi märemmänkin biojätteen sisuksissaan?

Ja jos paperipussien hankkiminen on ongelma, niin miksi jäteyhtiöt eivät voisi huippulaatuisia biojätteille soveltuvia pusseja asiakkailleen tarjota. Pussirumbaa harrastetaan esimerkiksi Ruotsissa.

Biojätteen lajittelu on loppujen lopuksi helppoa ja siinä piilee myös omakotitaloasujalle mahdollisuus säästöön. Yhteinen jäteastia naapurin kanssa vähentää jätemaksuja ja toisena vaihtoehtona omakotiasujalle kompostoinnin aloittaminen poistaa biojätemaksun. Ensin on vain ostettava kunnon kompostori. Eri astiaan kotitalouksissa ja taloyhtiöissä kerätty biojäte on myös tyhjennettävä kahden viikon välein, oli astia sitten täysi tai ei.

Jäteasioissa raha on hyvä neuvottelija. Onhan se vähän pitkä matka banaaninkuorille ja kahvinporoille matkata Vaasaan Stormossenille saakka käytettäväksi kaasuautojen polttoaineena.

Varmaa on, että jätteiden kierrätys kehittyy ja kiristyy koko ajan. Yksi muutos on jo tulossa, kun kaikki yli 10 000 asukkaan taajamat Suomessa siirtyvät kesällä 2024 biojätteen erilliskeräykseen.

Osa jäteyhtiöistä ei vielä edellytä biojätteen erilliskeräystä, mutta suuntahan on ihan selvä. Poltettavan sekajätteen seassa biojätekin palaa, mutta ei sellainen varmasti jätteen lämpöarvoa lisää.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus.