Ella Vahtialan ja Risto Koljosen mielipidekirjoitus: Arvojen puolesta vaikuttaminen vaatii verkostoja

Eduskuntavaalit

Eduskuntavaalit lähestyvät. Keskipohjanmaassa on käyty hyvää keskustelua kansanedustajaehdokkaan valinnan perusteluista (Outi Airolan kolumni 4.2.). Me ajattelemme, että keskeistä on arvot ja tavoitteet, joiden puolesta ehdokas haluaa vaikuttaa, ja ehdokkaan taito ja tarmo vaikuttaa arvojensa ja tavoitteiden puolesta. Osa tuota taitoa on kyky toimia yhdessä muiden kanssa ja yhteistyöverkostot, joiden kautta voi vaikuttaa.

Nimimerkkikirjoittaja tiedusteli (KP 6.2.), miksi alueellemme tuodaan vierailijoita alueen ulkopuolelta. Alueelle tärkeisiin keskusteluihin on hyvä kutsua alueen ulkopuolista asiantuntemusta (esim. Lauri Lyly maakuntakeskusten investoinneista ja Ritva Viljanen osaavan työvoiman houkuttelusta). Yhteiskunnallista vaikuttamista ja edunvalvontaa on myös se, kun lainsäätäjiä tuodaan tutustumaan alueellemme tärkeisiin kohteisiin.

Esimerkiksi kansanedustaja Hussein al-Taee (sd.) oli Pohjanmaalla Tiina Isotaluksen (sd.) vieraana. Kokkolassa eduskunnan talousvaliokunnan jäsen al-Taee tutustui Pohjanmaan akkuteollisuuden tulevaisuuteen yhdessä Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen kanssa. Isotalus ja al-Taee vierailivat Lagmansgårdenin koulukodissa, joka sai valtiolta tällä vaalikaudella 10 miljoonan euron tuen uudisrakennukselleen.

Kuten nimimerkkikirjoittaja totesi, Isotalus ja eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen al-Taee osallistuivat Kokkolan kirjastossa järjestettyyn tilaisuuteen rauhasta. Tilaisuuden järjesti Tiina Isotaluksen tukiryhmä, joka maksoi tilaisuuden kulut mm. kirjaston vuokran ja Kokkola-lehden ilmoituksen. Tähän mennessä tukiryhmä on saanut lahjoituksia yksityishenkilöiltä, mutta aiomme pyytää tukea myös alueemme ammattiyhdistyksiltä ja yrityksiltä.

Isotaluksella ja al-Taeella oli siis kiertue, jonka aiheet liittyivät vahvasti alueemme tulevaisuuteen, lastemme tulevaisuuteen ja maailman tulevaisuuteen. Se kuvastaa myös niitä arvoja, joiden hyväksi Tiina Isotalus haluaa työskennellä eduskunnassa.

Ella Vahtiala

Risto Koljonen

Tiina Isotaluksen vaalipäälliköt

